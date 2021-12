Pierre Hugues Herbert: “Non so se potro giocare a tennis da non vaccinato”

Pierre Hugues Herbert, vincitore di cinque tornei del Grand Slam in doppio, è l’unico tennista che finora ha detto che non giocherà agli Australian Open perché ha preso la decisione di non vaccinarsi. Il 30enne, attuale numero 110 del mondo in singolare, ha spiegato la sua posizione e ammette di avere dubbi sul futuro della sua carriera.

“È una mia scelta e dovrò conviverci. So che è una decisione che potrebbe rendermi la vita difficile nel mio lavoro. Non so se potrò giocare a tennis da non vaccinato”, ma è qualcosa che capirò nei prossimi mesi”.