Florent Serra e la cattiveria agonistica

Florent Serra non ha avuto una super carriera, ma ha raggiunto il numero 36 del ranking ATP e ha anche vinto due titoli nel circuito maggiore. Tuttavia, il francese ora capisce che gli mancavano alcuni fattori per andare oltre. Uno di questi era la cattiveria agonistica.

“Bisogna essere un po’ cattivi in campo. Ora che commento le partite vedo molto meglio alcuni atteggiamenti che avrei dovuto assumere quando giocavo. Ci sono momenti in cui puoi destabilizzare il tuo avversario e generare maggiore tensione. Per esempio, se sei in vantaggio di 0-30, quello è un buon momento per stringere il pugno, dare un urlo e mostrare all’altro che sei disposto a fare quello che serve. Non facevo abbastanza su quel punto”, ha ammesso a Tennis Break News.

D’altra parte, Serra ha confessato di avere un brutto periodo dal punto di vista psicologico, soprattutto prima dei grandi incontri. “Le difficoltà si sono manifestate in me in vari modi. Ho sofferto di orticaria tra il 2004 e il 2008 e a volte mi svegliavo con un occhio gonfio. Non sapevo perché. Ero sempre nervoso prima dei grandi tornei, avevo paura di non essere all’altezza. Forse non avevo troppa fiducia nelle mie capacità”.