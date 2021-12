Roger Federer e i figli: “non abbiamo mai fatto del mio successo un argomento di conversazione a casa”

Vi siete mai chiesti com’è essere il figlio di Roger Federer? Beh, in realtà è probabilmente diverso da quello che pensa la maggior parte delle persone. Il campione svizzero stesso ha rivelato che il successo che ha ottenuto durante la carriera è lontano dall’essere un argomento di conversazione a casa con i suoi quattro figli, Myla Rose, Charlene, Leo e Lenny. Roger, infatti, dichiara che non è da lui che sanno la maggior parte delle cose.

“Per molto tempo, i miei figli non avevano assolutamente idea di ciò che avessi realizzato. Hanno scoperto dai loro amici che il padre è stato il numero uno del mondo. Erano abbastanza stupiti. Non abbiamo mai fatto del mio successo un argomento di conversazione a casa”, dichiara Federer alla rivista Ringier.

Federer attualmente sta cercando di recuperare da un lungo infortunio e non si sa ancora quando sarà in grado di tornare in campo. Il giocatore svizzero si è cancellato dagli Australian Open e ha detto che competere a Wimbledon sarà estremamente complicato.