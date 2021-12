Challenger Rio de Janeiro: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Luciano Darderi presente nel Md

Challenger Rio de Janeiro – Tabellone Principale

(1) Seyboth Wild, Thiago vs (WC) Esqueci, Lorenzo

Nikles, Johan vs Qualifier

Olivieri, Genaro Alberto vs (PR) Clezar, Guilherme

Villanueva, Gonzalo vs (8) Uchida, Kaichi

(3) Ficovich, Juan Pablo vs Gomez, Alejandro

(WC) Decamps, Gabriel vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Leite, Wilson

Dutra da Silva, Daniel vs (6) Luz, Orlando

(7) Krstin, Pedja vs Darderi, Luciano

Diaz Acosta, Facundo vs Alvarez Varona, Nicolas

Sakamoto, Pedro vs Juarez, Facundo

Casanova, Hernan vs (4) Pucinelli De Almeida, Matheus

(5) Cid Subervi, Roberto vs Bobrov, Bogdan

Descotte, Matias Franco vs (Alt) Alves, Mateus

Qualifier vs (SE) Marcondes, Igor

Gonzalez, Alejandro vs (2) Kicker, Nicolas

Challenger Rio de Janeiro – Tabellone Quali

(1) Reis Da Silva, Joao Lucas vs Ribeiro, Eduardo

(WC) Fonseca, Joao vs (5) Pereira, Jose

(2) Barrientos, Nicolas vs (WC) Giannella, Joao

Cerretani, Jamie vs (7) Boscardin Dias, Pedro

(3) Zeballos, Federico vs Saraiva Dos Santos, Paulo Andre

Tumasonis, Gabriel vs (6) Matos, Rafael

(4) Smith, Roy vs (WC) Fernandes, Victor

Romboli, Fernando vs (8) Castelnuovo, Luca

COURT 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Roy Smith vs [WC] Victor Fernandes

2. Jamie Cerretani vs [7] Pedro Boscardin Dias (non prima ore: 16:00)

3. [3] Federico Zeballos vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos (non prima ore: 18:00)

COURT 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Fernando Romboli vs [8] Luca Castelnuovo

2. [2] Nicolas Barrientos vs [WC] Joao Giannella (non prima ore: 16:00)

3. [WC] Joao Fonseca vs [5] Jose Pereira (non prima ore: 18:00)