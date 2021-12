Challenger Forlì 3: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Ben tre derby nel Md. Gaio n.2 del seeding

Challenger Forlì 3 – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Cressy, Maxime vs Sels, Jelle

Gengel, Marek vs (WC) Gigante, Matteo

Lock, Benjamin vs Qualifier

Erler, Alexander vs (6) Sachko, Vitaliy

(4) Bergs, Zizou vs Kotov, Pavel

Qualifier vs (Alt) Vacherot, Valentin

Poljak, David vs Miedler, Lucas

Qualifier vs (5) Basic, Mirza

(8) Arnaboldi, Andrea vs Brancaccio, Raul

Brouwer, Gijs vs (PR) Lenz, Julian

Pervolarakis, Michail vs Qualifier

(PR) Baldi, Filippo vs (3) Caruso, Salvatore

(7) Vavassori, Andrea vs (WC) Nardi, Luca

Copil, Marius vs Vatutin, Alexey

Viola, Matteo vs (WC) Rosol, Lukas

Setkic, Aldin vs (2) Gaio, Federico

Challenger Forlì 3 – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Echargui, Moez vs Martos Gornes, Sergio

(WC) Rottoli, Lorenzo vs (5) Smith, Keegan

(2) Potenza, Luca vs Noce, Gabriele Maria

(WC) Vavassori, Matteo vs (7/Alt) Maestrelli, Francesco

(3) Danilov, Savriyan vs Cornea, Victor Vlad

Matuszewski, Piotr vs (8) Vilardo, Francesco

(4) Capecchi, Daniele vs Virgili, Augusto

(WC) Caniato, Carlo Alberto vs (6) Tsitsipas, Petros

Campo Mbm – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Matteo Vavassori vs [7/Alt] Francesco Maestrelli

2. [4] Daniele Capecchi vs Augusto Virgili

3. [3] Savriyan Danilov vs Victor Vlad Cornea

4. [WC] Lorenzo Rottoli vs [5] Keegan Smith (non prima ore: 14:00)

5. [1] Moez Echargui vs Sergio Martos Gornes