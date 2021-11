Davis Cup: la Spagna non perdeva una sfida casalinga dal Brasile di Guga Kuerten

I campioni in carica della Spagna sono stati eliminati nella fase a gironi dalle finals di Coppa Davis ieri, ponendo fine a una serie di vittorie casalinghe davvero stupefacente.

La squadra spagnola non perdeva una partita in casa in Coppa Davis da 22 anni. Sembra una bugia, ma è tutto vero. In tutto, avevano vinto 33 turni di qualificazioni consecutivi davanti al pubblico di casa, qualcosa che si è concluso contro la forte squadra russa.

L’ultima volta che la Spagna perse in casa accadde nell’aprile 1999 contro il Brasile, che all’epoca vantava Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni. I brasiliani superarono Alex Corretja, Carlos Moya e compagni per 3-2 nel primo turno del World Group.