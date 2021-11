Carlos Costa è il nuovo fisioterapista di Dominic Thiem

Carlos Costa, fisioterapista portoghese che ha lavorato in passato con nomi del calibro di Tommy Haas, Kevin Anderson, Ana Ivanovic, João Sousa, Aslan Karatsev e con le nazionali portoghesi, è il nuovo membro dello staff tecnico di Dominic Thiem, succedendo allo storico Alex Stober, licenziato dall’austriaco lo scorso ottobre.

Thiem non era soddisfatto del modo in cui Stober ha gestito il suo recupero dall’infortunio al polso destro, che ha subito alcune ricadute negli ultimi sei mesi, e ha cercato il supporto di Costa, fisioterapista che conosceva per aver seguito alcuni dei suoi rivali del circuito negli ultimi anni.