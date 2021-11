La WTA ritiene che Shuai Peng sia costretta a comportarsi normalmente

I responsabili del circuito WTA si preoccupano del modo in cui il caso di Shuai Peng viene gestito.

Parlando al quotidiano spagnolo ‘Marca’, la WTA ritiene che la giocatrice cinese sia stata costretta a comportarsi diversamente da come vorrebbe comportarsi.

La WTA non è ancora in grado di comunicare con la sua giocatrice, portando i funzionari a credere che le sia stato impedito di ammettere come si senta veramente.

Ricordiamo che la WTA ha minacciato di ritirare il suo business dalla Cina se il regime del presidente Xi Jinping non farà luce sulle accuse della Peng. Il caso rimane ancora un tabù nella stampa ufficiale e sui social media in Cina.