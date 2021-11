Steve Simon sul caso Peng: “Questo video da solo è totalmente insufficiente. Relazione con la Cina ad un bivio” (Video)

Posizione ancora dura da parte della WTA, che continua a monitorare la storia di Shuai Peng con la massima preoccupazione dopo anche le informazioni provenienti dalla Cina. L’ultimo video riguarda Shuai che firma autografi ai bambini dopo aver visitato un circolo di tennis a Pechino.

Steve Simon ha rilasciato una dichiarazione sulle registrazioni e non avrebbe potuto essere più schietto: “Sono lieto di vedere i video pubblicati dalla stampa cinese affiliata allo stato, che sembrano mostrare Shuai Peng in un ristorante di Pechino. Anche se è bello vederla, non è chiaro sesia libera e capace di prendere decisioni senza coercizioni o minacce esterne. Questo video da solo è totalmente insufficiente. Come ho sempre dichiarato, continuo ad essere preoccupato per la sicurezza e della salute di Shuai Peng. Sono stato molto chiaro su ciò che deve accadere e la nostra relazione con la Cina è attualmente ad un bivio”.

Dice la didascalia: Peng Shuai si è presentata domenica mattina alla cerimonia di apertura della finale di una partita di tennis junior a Pechino. Il fotoreporter del Global Times Cui Meng l’ha catturata con queste immagini.