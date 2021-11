Shuai Peng manda email al CEO della WTA

Secondo il media cinese CGTN Europe, la tennista Shuai Peng ha mandato un messaggio al CEO della WTA Steve Simon, Dice di stare bene e di non essere scomparsa, negando pure le accuse da lei rivolte ad un membro delle alte sfere governative cinesi.

Riportiamo il messaggio, ma leggendolo sorgono non pochi dubbi in merito.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/jb6yXwxENA

— CGTN Europe (@CGTNEurope) November 17, 2021