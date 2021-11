Berrettini non giocherà, lo annuncia su Instagram

Berrettini getta la spugna. Il romano alla fine decide di non giocare stasera il suo secondo match alle Finals, per colpa dell’infortunio rimediato contro Zverev nella prima partita. L’ha annunciato adesso con un post su Instagram che riportiamo

Ciao ragazzi,

Ho pensato, riflettuto, pianto e alla fine deciso…

Le mie finals finiscono qui, sono distrutto, mai avrei pensato di dover rinunciare all’evento tennistico più importante mai tenutosi in Italia in questo modo.

La verità è che per quanto io avessi voluto giocare davanti a voi ancora una volta, ho sentito e quindi deciso che il mio corpo non è pronto ad affrontare le sfide che ho davanti.

Dire che sono triste non renderebbe giustizia allo stato d’animo in cui sono, mi sento derubato di qualcosa che ho conquistato con anni di sforzi e sudore. Non è stata una decisione facile, ma sono convinto che sia la migliore per me e per la mia carriera.

Grazie del vostro continuo sostegno e delle migliaia di messaggi che mi avete mandato, mi avete emozionato.

Grazie

Mat