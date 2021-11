WTA Finals 2021 – Guadalajara: I risultati con il dettaglio della Quinta Giornata. Garbine Muguruza terza semifinalista. Eiminate Pliskova e Krejcikova

Si è concluso il round robin per il “Teptihuacàn Group”: Karolina Pliskova si è aggiudicata in rimonta il derby ceco con Krejcikova ma è Garbine Muguruza a passare il turno grazie al successo in due set sull’estone Kontaveit, già promossa in semifinale. Oggi si concludono le sfide del “Chichèn Itza Group”: Swiatek, già eliminata, affronta Badosa, già qualificata, mentre il secondo posto utile per il passaggio del turno se lo giocano Sabalenka e Sakkari.

La Muguruza, quindi, sfiderà la connazionale Paula Badosa nelle semifinali di martedì, mentre Kontaveit attende la vincitrice dell’incontro di questa notte tra Aryna Sabalenka e Maria Sakkari, che definirà il secondo posto nel CHICHENITZA.

WTA Finals – Guadalajara, cemento – 5° Giornata

ESTADIO AKRON DE TENIS – 9:00 PM

CZ Barbora Krejcikova – CZ Karolina Pliskova



JPJP Aoyama S / Shibahara E – AUCN Stosur S / Zhang S



ES Garbine Muguruza – EE Anett Kontaveit 2:30 AM



USNL Melichar N / Schuurs D – HRSI Jurak D / Klepac A



Swiatek 0V 2P

Sabalenka 1V 1PSakkari 1V 1P