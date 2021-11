Challenger Helsinki: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Flavio Cobolli nel Md

CHALLENGER Helsinki (Finlandia) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Ruusuvuori, Emil vs Qualifier

Coppejans, Kimmer vs (Alt) Bachinger, Matthias

Gomez, Emilio vs Marterer, Maximilian

Moraing, Mats vs (7) Kovalik, Jozef

(3) Molcan, Alex vs Van Rijthoven, Tim

Ferreira Silva, Frederico vs Qualifier

Rodionov, Jurij vs Safwat, Mohamed

Dzumhur, Damir vs (5) Otte, Oscar

(6) Broady, Liam vs (SE) Piros, Zsombor

Qualifier vs Kamke, Tobias

Sousa, Joao vs (WC) Niklas-Salminen, Patrik

Qualifier vs (4) Gerasimov, Egor

(8) Milojevic, Nikola vs Cobolli, Flavio

Ramanathan, Ramkumar vs (WC) Virtanen, Otto

(WC) Draper, Jack vs (Alt) Lenz, Julian

Istomin, Denis vs (2) Laaksonen, Henri

(1) Quiroz, Robertovs (PR) De Loore, Joris(PR) Haerteis, Johannesvs (6) Durasovic, Viktor

(2) Forejtek, Jonas vs (Alt) Balaji, N.Sriram

(WC) Vasa, Eero vs (8) Yevseyev, Denis

(3) Miedler, Lucas vs (Alt) Kachmazov, Alibek

(WC) Tamm, Kristjan vs (7) Mochizuki, Shintaro

(4) Jacquet, Kyrian vs (Alt) Hidalgo, Diego

(WC) Lofman, Aleksi vs (5) Shevchenko, Alexander

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Eero Vasa vs [8] Denis Yevseyev

2. [WC] Kristjan Tamm vs [7] Shintaro Mochizuki

3. [WC] Aleksi Lofman vs [5] Alexander Shevchenko

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Johannes Haerteis vs [6] Viktor Durasovic

2. [2] Jonas Forejtek vs [Alt] N.Sriram Balaji (non prima ore: 11:30)

3. [4] Kyrian Jacquet vs [Alt] Diego Hidalgo

Court 4 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [1] Roberto Quiroz vs [PR] Joris De Loore

2. [3] Lucas Miedler vs [Alt] Alibek Kachmazov (non prima ore: 15:00)