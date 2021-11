Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: Carlos Alcaraz “Nel tennis di oggi il servizio rappresenta un’arma molto molto importante” (con il programma delle semifinali di domani )

Carlos Alcaraz : “Vincere 30 incontri nel circuito maggiore è un ottimo risultato e sono molto contento. Significa che nel corso della stagione ho avuto una buona continuità, e ho raccolto i frutti del lavoro svolto. Riuscire a superare le 30 vittorie durante il 2022 sarebbe un buon obiettivo”.

È uno degli aspetti ai quali ho prestato più attenzione per provare a iniziare gli incontri col più alto livello di concentrazione possibile e la miglior attivazione muscolare. Con questo format se ti perdi un attimo, o scendi in campo con qualche dubbio, ne paghi immediatamente le conseguenze. Ho cercato di entrare in campo subito carico, e di giocare già dal primo punto come se fosse l’ultimo. Sono felice di esserci riuscito”.

“Sin dalla scorsa preparazione invernale la crescita al servizio è stata uno degli obiettivi principali. Nel corso del 2020 avevo incontrato dei problemi all’addome in un paio di occasioni, così abbiamo lavorato per aggiustare un pochino la meccanica. Ha funzionato. Nel tennis di oggi il servizio rappresenta un’arma molto molto importante. Ma essendo molto giovane mi restano ancora tanti punti deboli e tanti aspetti sui quali posso migliorare”.

Allianz Cloud Court – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 7:00 pm)

1. [2] Sebastian Korda vs [4] Brandon Nakashima

2. [1] Carlos Alcaraz vs [6] Sebastian Baez (non prima ore: 21:00)