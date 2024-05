I risultati dei giocatori italiani nei tornei Masters e WTA 1000 di Roma: Flavio Cobolli accede al secondo turno. Oggi in campo altri 10 azzurri (LIVE)

Flavio Cobolli ha debuttato con una convincente vittoria agli Internazionali d’Italia 2024, superando il tedesco Maximilian Marterer in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. L’incontro, durato un’ora e diciotto minuti, ha visto l’azzurro partire contratto, ma con il passare dei minuti Cobolli si è sciolto e ha preso il controllo del match.

Il torneo di Roma riveste un’importanza speciale per il numero 57 del mondo, che arriva al Foro Italico con la convinzione di poter ottenere un buon risultato e di spingersi avanti nel tabellone.

Il secondo turno contro l’americano Sebastian Korda rappresenta un’occasione da sfruttare per Cobolli, considerando che lo statunitense, pur dotato di grande talento, non ha nella terra la sua superficie preferita e ha mostrato in passato una certa fragilità caratteriale. Il sostegno del pubblico, già evidente oggi, potrebbe rivelarsi un’ulteriore arma a favore dell’azzurro.

Nonostante un inizio difficile, con Cobolli che ha subito un break nel secondo gioco e si è trovato sotto 0-3, il romano è riuscito a sbloccarsi nel quarto game, entrando finalmente in partita. La svolta è arrivata nel settimo gioco, quando Cobolli (sotto per 1 a 4) ha recuperato il break di svantaggio. L’azzurro ha continuato la sua risalita, strappando ancora il servizio all’avversario e portandosi sul 5-4. Dopo aver mancato quattro set point nel decimo game, Cobolli ha chiuso il primo set sul 6-4 grazie a un errore di Marterer sulla palla set.

Nel secondo set, Cobolli è partito forte, trovando il break in apertura. Il gioco del romano è diventato sempre più fluido, con l’azzurro che è riuscito ad accelerare nel momento giusto e a spostare continuamente l’avversario da una parte all’altra del campo. Il risultato è stato un nuovo break di Flavio nel quinto game. Cobolli non ha avuto più problemi chiudendo set e match per 6 a 2.

Cobolli ha messo a segno ben ventitré vincenti, ottenendo molto anche dalla prima di servizio (80% di punti vinti con questo colpo). Inoltre, ha commesso meno errori non forzati rispetto all’avversario, sette contro i sedici di Marterer.

