WTA 250 Linz: Jasmine Paolini gioca due set alla pari contro Simona Halep ma poi crolla alla distanza

Jasmine Paolini esce a testa alta nei quarti di finale del torneo WTA 250 di Linz.

L’azzurra è stata vicina alla vittoria contro l’ex n.1 del mondo Simona Halep che si è imposta con il risultato di 46 75 60.

Peccato perchè Jasmine dopo aver vinto il primo set per 6 a 4 nella seconda frazione si era trovata avanti nel punteggio per 3-1 e palla per il 4 a 1 con il servizio a disposizione.

Ma qui Simona ha ribaltato la partita ed ha conquistato la frazione per 7 a 5 piazzando un micidiale parziale di 12 punti a 1 dal 4 a 5.

Nel terzo set Jasmine crollava e Simona Halep conquistava set e match per 6 a 0 senza concedere più nulla alla n.2 d’Italia.