Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: I risultati completi della prima giornata. Bene Alcaraz. Sconfitto Lorenzo Musetti da Baez

E’ di Brandon Nakashima la prima vittoria dell’edizione 2021, la quarta, delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, trasmesse in diretta su SuperTennis.

Il duello Alcaraz-Rune che chiude la sessione diurna non delude le aspettative, ma conferma quanto lo spagnolo sia un giocatore più evoluto per schemi e soluzioni dei coetanei.

Nel primo incontro del girone B Sebastian Korda perde i primi due set, salva un match con un ace sul punto secco allungando così il quarto al tiebreak e vince al quinto contro il francese Hugo Gaston.

Esordio amaro di Lorenzo Musetti contro l’argentino Sebastian Baez scpnfitto in quattro set.

L’azzurro nel tiebreak del quarto parziale sul 5 pari ha subito un punto a rete di gran livello dell’argentino che poi nel punto successivo con il serve e volley ha chiuso la partita.

ATP Next Gen Finals – Milano, cemento (al coperto) – 1° Giornata

1. [4] Brandon Nakashimavs [5] Juan Manuel Cerundolo

2. [1] Carlos Alcaraz vs [7] Holger Vitus Nodskov Rune (non prima ore: 15:00)



3. [2] Sebastian Korda vs [8] Hugo Gaston (non prima ore: 19:30)



4. [3] Lorenzo Musetti vs [6] Sebastian Baez



(1) Alcaraz, Carlos1V. 0S.(3-0)(4) Nakashima, Brandon1V. 0S (3-1)(5) Cerundolo, Juan ManuelOV 1S. (1-3)(7) Rune, Holger Vitus NodskovOV 1S. (0-3)

Gruppo B

(2) Korda, Sebastian 1V. 0s. (3-2)

(3) Musetti, Lorenzo 0V. 1S. (1-3)

(6) Baez, Sebastian 1V 0S. (3-1)

(8) Gaston, Hugo OV. 1S (2-3)

Albo d’oro

2019 J. Sinner

2018 S. Tsitsipas

2017 H. Chung

Regolamento

La partita al meglio dei cinque set con parziali più corti (a 4 invece che a 6) e con il tie-break sul 3-3.

Il punto secco sul 40-40: niente vantaggi.

Coaching legale attraverso cuffie microfonate per permettere al pubblico di ascoltare il dialogo fra giocatori e allenatori.

La possibilità per gli spettatori paganti di muoversi liberamente sugli spalti laterali.

L’utilizzo delle chiamate elettroniche su tutti i punti, abolendo la figura del giudice di linea

Lo shot clock prima del servizio.