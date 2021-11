Novak Djokovic vola sul campo di Bercy. Superato anche Pete Sampras nel record dei n.1

Djokovic-Hurkacz è stato un grande match concluso con la vittoria al tiebreak del terzo set del campione serbo nella semifinale del torneo di Bercy.

E in uno di quei set, in un contropiede, Djokovic ha fatto un grande gesto atletico che è stato immortalato da una foto. L’istantanea è un Djokovic che vola o levita letteralmente sul campo centrale di Parigi-Bercy. Immagine spettacolare che è stata raccolta su Twitter.

Con la vittoria di ieri poi, Novak Djokovic ha chiuso l’anno come numero uno del mondo per la settima volta, superando anche l’americano Pete Sampras che deteneva il record con il campione serbo.

Novak continua ad accumulare record nel suo palmares e allarga ulteriormente le differenze con Rafael Nadal e Roger Federer con 5, gli unici giocatori ancora in attività che potrebbero lottare per questo record.