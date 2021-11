Challenger Roanne: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Luca Vanni

CHALLENGER Roanne (Francia) – Tabellone Qualificazione, cemento (al coperto)

Court Pierre Troisgros – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Alexey Vatutin vs Sadio Doumbia

2. [4] Alexis Gautier vs [WC] Luca Van Assche

3. [WC] Arthur Fils vs [8] Georgii Kravchenko

4. [1] Filip Cristian Jianu vs [WC] Gabriel Debru

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Kenny De Schepper vs [6] Jelle Sels

2. Matthieu Perchicot vs [7] Calvin Hemery

3. [2] Michael Geerts vs Luca Vanni

4. Vladyslav Orlov vs [5/PR] Thomaz Bellucci