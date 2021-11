WTA 250 Linz: Il Tabellone Principale. Al via due azzurre. Jasmine Paolini testa di serie n.7

WTA 250 Linz – Tabellone Principale – Indoor hard

(1/WC) Emma Raducanu vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Alizé Cornet vs (WC) Julia Grabher

Mona Barthel vs (8) Alison Riske

(3) Danielle Collins vs Bye

Greet Minnen vs Oceane Dodin

Alison Van Uytvanck vs (WC) Sinja Kraus

Qualifier vs (5) Ekaterina Alexandrova

(6) Sorana Cirstea vs Kamilla Rakhimova

Qualifier vs Rebecca Peterson

Anhelina Kalinina vs Martina Trevisan

Bye vs (4) Veronika Kudermetova

(7) Jasmine Paolini vs Dayana Yastremska

Clara Burel vs Saisai Zheng

Fiona Ferro vs Aliaksandra Sasnovich

Bye vs (2/WC) Simona Halep