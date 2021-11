Nadal prosegue il recupero, potrebbe rientrare all’esibizione di Abu Dhabi

Rafael Nadal è sbarcato a Parigi questa settimana, purtroppo non per scendere in campo nell’ultimo 1000 stagionale, ma per presenziare ad un evento no profit organizzato da uno dei suoi sponsor tecnici.

Sorridente e rilassato, il maiorchino ha rilasciato qualche dichiarazione in cui si dice fiducioso di poter rientrare in campo in buone condizioni. Forse già alla fine di quest’anno, secondo alcune fonti accreditate nella esibizione di Abu Dhabi del prossimo 16-18 dicembre che precede il viaggio in Australia (e nella quale dovremo rivedere finalmente anche Dominic Thiem).

“Finalmente sto trascorrendo giornate molto più gradevoli e serene”, ha affermato Nadal, “Sono fiducioso, non posso ancora dirvi la data precisa di quando tornerò in campo, ma credo di poter raggiungere il mio obiettivo”.

Dopo il trattamento al piede subito lo scorso settembre e aver abbandonato le stampelle, Nadal ha iniziato da qualche settimana il lavoro con la racchetta, come era trapelato da alcuni video pubblicati sui social che lo ritraevano su di un campo nella sua accademia intento a colpire serie di palle con discreta intensità. Ha dichiarato di passare circa un’ora e mezza in campo al giorno: “Ci sono alti e bassi, momenti positivi e altri negativi, ma quelli buoni superano quelli brutti” afferma Rafael.