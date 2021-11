Masters 1000 Parigi Bercy: Lorenzo Musetti approda al secondo turno

Lorenzo Musetti conquista il secondo turno nel torneo Masters 1000 di Parigi Bercy.

Il 19enne di Carrara, n.67 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser, ha sconfitto al primo turno il serbo Laslo Djere, 26enne di Senta, n.51 del ranking, con il punteggio di 46 76 (5) 64 dopo 2 ore e 36 minuti di partita.

Al secondo turno sfiderà uno tra Duckworth o Bautista-Agut [14].

Da segnalare che Musetti dopo aver perso il primo set per 4 a 6, nel secondo parziale ha annullato una pericolosa palla break sul 3 pari, dal 40 a 0, prima di vincere la seconda frazione al tiebreak per 7 punti a 5 piazzando il minibreak decisivo sul 5 pari.

Nel terzo set Lorenzo dopo aver perso un break di vantaggio nel quarto gioco, proprio sul 2 pari piazzava il break decisivo e questa volta non concedeva palle break, ma sul 5 a 4 ha avuto bisogno dei vantaggi, prima di chiudere la partita al quarto match point utile per 6 a 4.

ATP ATP Paris Djere L. Djere L. 6 6 4 Musetti L. Musetti L. 4 7 6 Vincitore: Musetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Djere L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Djere L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Djere L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Djere L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Musetti L. 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Djere L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Djere L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Djere L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Djere L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Djere L. 15-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Djere L. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Djere L. 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Djere L. 0-15 15-15 30-15 4-3 → 5-3 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Djere L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Djere L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Djere L. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

7 ACES 35 DOUBLE FAULTS 156/98 (57%) FIRST SERVE 68/112 (61%)42/56 (75%) 1ST SERVE POINTS WON 48/68 (71%)21/42 (50%) 2ND SERVE POINTS WON 23/44 (52%)2/5 (40%) BREAK POINTS SAVED 3/6 (50%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1620/68 (29%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 14/56 (25%)21/44 (48%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 21/42 (50%)3/6 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 3/5 (60%)16 RETURN GAMES PLAYED 1624/28 (86%)NET POINTS WON 9/16 (56%)29 WINNERS 1341 UNFORCED ERRORS 2163/98 (64%) SERVICE POINTS WON 71/112 (63%)41/112 (37%) RETURN POINTS WON 35/98 (36%)104/210 (50%) TOTAL POINTS WON 106/210 (50%)204 km/h MAX SPEED 206 km/h175km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 180 km/h153km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 150km/h