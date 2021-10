Challenger Bergamo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tanti azzurri al via

CHALLENGER Bergamo (Italia) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Molcan, Alex vs Muller, Alexandre

Qualifier vs Safwat, Mohamed

O’Connell, Christopher vs (PR) Maden, Yannick

Kukushkin, Mikhail vs (6) Kolar, Zdenek

(3) Rune, Holger Vitus Nodskov vs Bourgue, Mathias

Qualifier vs Horansky, Filip

Lehecka, Jiri vs Grenier, Hugo

(WC) Cobolli, Flavio vs (8) Dzumhur, Damir

(5) Broady, Liam vs Petrovic, Danilo

Marchenko, Illya vs (WC) Nardi, Luca

Qualifier vs Ilkel, Cem

(Alt) Janvier, Maxime vs (4) Albot, Radu

(7) Milojevic, Nikola vs Qualifier

(Alt) Stakhovsky, Sergiy vs (WC) Arnaldi, Matteo

Gaio, Federico vs Donskoy, Evgeny

Marcora, Roberto vs (2) Novak, Dennis

CHALLENGER Bergamo (Italia) – Tabellone Qualificazione, cemento (al coperto)

(1) Serdarusic, Nino vs Piros, Zsombor

(WC) Bellucci, Mattia vs (7) Fatic, Nerman

(2) Kamke, Tobias vs Marozsan, Fabian

Hemery, Calvin vs (5) Forti, Francesco

(3) Ajdukovic, Duje vs Misolic, Filip

(WC) Potenza, Luca vs (6) Martineau, Matteo

(4) Kotov, Pavel vs Yevseyev, Denis

(WC) Fumagalli, Filiberto vs (8) Vatutin, Alexey

Italcementi – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Tobias Kamke vs Fabian Marozsan

2. [WC] Mattia Bellucci vs [7] Nerman Fatic

3. [3] Duje Ajdukovic vs Filip Misolic (non prima ore: 12:30)

4. [4] Pavel Kotov vs Denis Yevseyev