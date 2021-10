Challenger Brest: Il Main Draw ed il Tabellone di Quali. 4 azzurri presenti nel Md

CHALLENGER Brest (Francia) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1/WC) Rinderknech, Arthur vs (WC) Guinard, Manuel

Horansky, Filip vs (WC) Van Assche, Luca

Qualifier vs Muller, Alexandre

Safwat, Mohamed vs (5) Travaglia, Stefano

(4) Nakashima, Brandon vs Qualifier

Verdasco, Fernando vs Zapata Miralles, Bernabe

Rune, Holger Vitus Nodskov vs Kolar, Zdenek

Broady, Liam vs (7) Laaksonen, Henri

(8) Gaston, Hugo vs Caruso, Salvatore

Qualifier vs (Alt) Janvier, Maxime

Fabbiano, Thomas vs Qualifier

Lehecka, Jiri vs (3) Gasquet, Richard

(6) Herbert, Pierre-Hugues vs Gaio, Federico

Ferreira Silva, Frederico vs Hoang, Antoine

Sousa, Joao vs Grenier, Hugo

(SE) Taberner, Carlos vs (2) Brooksby, Jenson

CHALLENGER Brest (Francia) – Tabellone Qualificazione, cemento (al coperto)

(1) Ajdukovic, Duje vs (WC) Dussin, Louis

(Alt) Johnson, Luke vs (5) Piros, Zsombor

(2) Martineau, Matteo vs De Schepper, Kenny

(WC) Royer, Valentin vs (6) Shevchenko, Alexander

(3) Dougaz, Aziz vs (Alt) Reboul, Fabien

(Alt) Nedovyesov, Aleksandr vs (7) Madaras, Dragos Nicolae

(4) Vatutin, Alexey vs Nejedly, Pavel

(WC) Legout, Timo vs (8/Alt) Doumbia, Sadio

1. [2] Matteo Martineauvs Kenny De Schepper2. [WC] Valentin Royervs [6] Alexander Shevchenko3. [1] Duje Ajdukovicvs [WC] Louis Dussin4. [3] Aziz Dougazvs [Alt] Fabien Reboul

COURT 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Alexey Vatutin vs Pavel Nejedly

2. [WC] Timo Legout vs [8/Alt] Sadio Doumbia

3. [Alt] Luke Johnson vs [5] Zsombor Piros

4. [Alt] Aleksandr Nedovyesov vs [7] Dragos Nicolae Madaras