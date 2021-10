ATP 250 Anversa: Sinner strepitoso! Annichilisce Harris con una prestazione impressionante e vola in finale

Jannik Sinner sontuoso, al limite della perfezione. L’azzurro nella semifinale del 250 di Anversa conferma l’ottima prestazione di ieri, giocando se possibile ancora meglio contro Lloyd Harris, disarmato lungo tutto il match, a tratti annichilito. Vince 6-2 6-2 Sinner, uno score che è foto fedele di una partita dominata in ogni fase di gioco. Un successo limpido, meritato, che lo porta in finale a sfidare il vincente di Brooksby vs. Schwartzman.

Ottimo col servizio Sinner oggi, devastante col diritto, confermando così le qualità straordinarie mostrate ieri. Preciso e letale col rovescio, colpo sicuro che ha governato in modo chirurgico e sul quale ha fatto affidamento nei momenti “caldi” del match, ritrovando anche il vincente in lungo linea. Una una splendida macchina da tennis. Ma le sue vere armi oggi sono state la risposta, grazie a cui ha letteralmente disarmato il servizio del rivale, e il ritmo imposto da fondo campo. Portato a lottare nello scambio, Harris è parso nettamente inferiore, incapace di imbastire una contromossa credibile. A tratti sembrava che il gigante sudafricano “non ci capisse nulla”, travolto, costretto a rincorre a destra e a manca consapevole che avrebbe ugualmente perso il punto. Il Sinner visto oggi, così ben preparato fisicamente, sicuro e sciolto nella spinta, in condizioni Indoor è parso quasi imbattibile. Forse dietro solo a Djokovic e Medvedev, i due migliori tennisti al mondo.

Ieri commentando il bellissimo quarto di finale vinto, pensavamo di aver assistito alla miglior versione di Jannik. Ci sbagliavamo. Contro un avversario ancor più forte e potenzialmente temibile, Sinner ha alzato l’asticella, giocando ancor più tosto, inteso, preciso. Sportivamente “cattivo”. Alla fine l’azzurro ha impostato la partita con un piano tattico abbastanza simile a quello di ieri, visto che l’avversario era anche oggi un forte “battitore”, uno che può essere pericoloso se prende ritmo con la prima e inizia a spingere molto forte col primo colpo dopo il servizio, spostandosi col diritto a comandare. Per questo Jan ha risolto “la pratica” eccellendo nel colpo decisivo a scardinare il gioco del rivale: la risposta.

Harris ha chiuso il suo match non solo vincendo la miseria di 4 games, ma venendo quasi annullato al servizio dalla grandissima qualità e continuità della risposta di Sinner. Harris non è un Opelka… ma quando prende ritmo con la prima può diventare un tennista assai scomodo, perché oltre ai punti diretti è veloce – nonostante la stazza – nello sparare un gran diritto uscendo dalla battuta, e lì fa la differenza. Oggi non c’è riuscito perché Jannik ha risposto quasi sempre, non lasciandogli quindi punti diretti, e la sua risposta è stata eccezionale. Palla bloccata, lunga precisa, oppure è riuscito anche ad entrare con forza nelle battute, riuscendo a mettere la palla sui piedi di Lloyd che così è stato costretto ad indietreggiare, perdere campo, giocare un colpo dopo il servizio molto morbido, dando così il “la” al forcing in pressing di Sinner. Ogni volta che questo è accaduto, ed è accaduto spesso, Harris è andato in enorme difficoltà, perdendo punti decisivi. È successo soprattutto all’inizio del match, perché il sudafricano ha iniziato lento, male, impreciso. Sinner invece è stato velocissimo a scattare dai blocchi, si è costruito immediatamente un vantaggio tecnico capitalizzato dallo score. Una volta avanti, Sinner ha giocato libero, sciolto sicuro. Tutto il suo tennis scorreva via liscio, intenso e profondo. Un treno impossibile da arrestare per i mezzi di Harris.

Senza il miglior servizio, Harris è stato costretto a rincorrere, solleticato spesso dal lato del rovescio e così ha sbagliato molti colpi. Al contrario Sinner ha impressionato per la qualità e quantità della sua prestazione. Pochissimi errori, scelte tattiche perfette, non ha mollato un singolo 15, nemmeno nei momenti di grande vantaggio, per far sentire pressione al rivale costantemente e così non dargli modo di trovare nemmeno una reazione emotiva, d’orgoglio. A-la-Djokovic...

La partita Sinner l’ha condotta dall’inizio alla fine, confermando anche oggi la qualità di quel diritto cross improvviso che chiude l’angolo talmente stretto e veloce da rendere ogni contromossa perdente. Inoltre è piaciuto anche per come abbia servito con precisione, alternando palle veloci ad altre lavorate, in modo da non dare ritmo alla risposta dell’avversario. Si sono riviste anche diverse accelerazioni lungo linea di rovescio davvero spiazzanti, impatti perfetti in anticipo, ginocchia basse e via per un impatto perfetto, in anticipo. Mortale.

Altra perla della prestazione super dell’allievo di Piatti è stata la consistenza con cui ha affrontato i rari momenti di difficoltà. Nei pochi games lottati Sinner ha tenuto, ha continuato a macinare il suo tennis sotto pressione, quando Harris ci ha provato al massimo. È stato sempre lucido, consistente, non ha mai esagerato nel cercare la giocata, mettendo comunque palle tatticamente perfette a non dare alcun vantaggio o appiglio al rivale. Impossibile trovargli un difetto oggi. Prestazione magnifica, sta bene di fisico e di testa, e si vede. Il suo gioco scorre veloce, continuo, con una sicurezza nella spinta ed una profondità negli scambi da campione maturo.

La qualificazione alle Finals di Torino è tutt’altro che impossibile. Pressione? Forse, ma sentite cosa ha detto appena vinto oggi: “Certo che ci penso alle ATP Finals, giocherò al mio massimo nei prossimi tornei, ma non dipende solo da me. La strada è lunga, ci proverò” ha dichiarato alla intervista flash a fine partita. Sicuro, consapevole, maturo. Jannik c’è. E tutto lascia pensare che siamo solo all’inizio, che il meglio debba ancora venire, che ci sono tantissimi aspetti in cui ancora possa crescere e migliorare. Che meraviglia…

Marco Mazzoni

La cronaca della semifinale.

La semifinale di Anversa scatta alle 15:09, con Harris alla battuta. Scappa in avanti il gigante sudafricano, preciso il passante di diritto di Jannik. Ottimo ingresso nel match per l’azzurro, scambia profondo e con precisione. Un ritmo che porta gli errori di Lloyd. È subito 15-40, e due palle break. Non fa la differenza con la prima Harris, la risposta è centrale, nei piedi, “djokoviciana”, puntuale, e il sudafricano spedisce largo. BREAK Sinner, subito avanti 1-0 e servizio. In risposta Harris trova il suo miglior schema, diritto potente sul rovescio e altro diritto lungo linea, vincente. 15-30. Con un’ottima prima Jannik si porta 30 pari e poi impone un grande ritmo, chiudendo in avanzamento. Sinner gioca con più anticipo del rivale, ha in mano lo scambio, e con un Ace chiude il secondo game, 2-0. Harris in difficoltà anche nel terzo game. Un doppio fallo ed un errore col rovescio – troppa fretta Lloyd…- portano Sinner a 15-40, due palle per il doppio allungo. Cancella Harris la prima chance con un bel servizio al corpo, non può pensare di far partita pari senza ricavare il massimo dal servizio; ma sulla seconda, si scambia, ed il ritmo dell’azzurro è infernale. Lloyd sbaglia e siamo 3-0, Doppio Break per l’azzurro. Che inizio per Jan! Scorre velocissimo il tennis dell’allievo di Piatti, spinge con grande sicurezza col diritto, come aveva fatto ieri impressionando tutti. Sul 30 pari, momento potenzialmente pericoloso, l’azzurro piazza una prima centrale precisa e quindi avanza e tira un diritto cross su di una palla alta senza peso con totale nonchalance, trovando un angolo stretto formidabile. Non chiude di volo nel punto seguente (ma la scelta tattica era corretta), si va ai vantaggi. Il game è laborioso, il più lungo e combattuto del match finora, lo chiude con una prima di servizio insidiosa, la risposta di Harris vola via. 4-0 Sinner. Lloyd ha dato “segnali di vita” in risposta, tanto che nel quinto game riesce per la prima volta ad arrivare alla palla game. Ma col servizio non riesce a fare la differenza, poche prime in campo, troppo poche, e la risposta di Jannik è pungente. Si va ai vantaggi. Rischia, rischia troppo col diritto inside out il sudafricano, arriva la palla dello 0-5! Se la gioca bene Harris, si prende un gran rischio col rovescio cross in anticipo e stavolta la palla sta in campo. Con due buone accelerazioni, Harris finalmente muove lo score nel match, 1-4. Anche oggi il diritto cross di Sinner dal centro funziona alla grande, trova velocità ed angolo con estrema facilità, è molto complesso per il rivale rigiocare un colpo incisivo. Inoltre oggi l’azzurro sta servendo in modo molto intelligente, alternando prime veloci a molti slice, non dando così ritmo in risposta ad Harris, finora praticamente inoffensivo con questo colpo. Che mano Jannik sotto rete, in allungo tocca con grande sicurezza una palla bassa, GRANDE EQUILIBRIO e mano, una giocata che gli dà il punto del 5-1. Uno spettacolo finora. Uno show che continua anche nel settimo game, si va ai vantaggi con un pressing micidiale di Sinner. Alla fine, con grande fatica, Lloyd si aggrappa alla battuta e vince il secondo gioco del set. Sinner va a servire per chiudere il parziale avanti 5-2. Inizia bene, gran ritmo col diritto, Harris non contiene. È ricacciato dietro da un bel lob Jan, ma ricomincia a manovrare, accelera col rovescio cross e strappa un altro bel punto. 30-0. Con una solida prima esterna siamo 40-15, Due Set Point! Si avventura avanti con un attacco corto sul primo Sinner, ma stavolta è corto e deve incassare un passante preciso. OK il secondo, col diritto inside out in contropiede sbaraglia la resistenza del rivale. A tratti Sinner i-n-c-o-n-t-e-n-i-b-i-l-e! Il 6-2 spiega solo parzialmente il netto dominio dell’azzurro nel set, non c’è stata assolutamente partita per qualità, velocità, intensità. Il 73% di punti vinti con la seconda indica come Harris abbia subito quasi sempre nello scambio, subendo tantissimo anche quando ha servito, tanto da aver registrato un modestissimo 30% di punti vinti servendo la 2a. Prestazione finora splendida dell’azzurro.

Secondo set, inizia Harris col servizio, ma la musica non cambia. Lloyd non riesce a fare punti con la prima, Sinner risponde sempre, preciso soprattutto profondo. Come ieri vs. il francese, Jannik annulla la 1a del rivale e lo butta dietro la riga, e avendo rubato campo impone un ritmo infernale con palle profonde. Così Harris è disarmato. 0-30 e poi 15-40, IMPRESSIONANTE il forcing di Jannik, palla dopo palla, sempre più lungo, sempre più intenso. Due palle break per l’azzurro, per l’allungo immediato. Cancella la prima con bel servizio Lloyd, ma sulla seconda si scambia… ed è l’azzurro a condurre. Ribalta l’inerzia dello scambio grazie un rovescio cross telecomandato nei pressi della riga. Harris spedisce lungo, non riesce a tenere questo ritmo. BREAK Sinner, avanti subito 1-0 e servizio. È in controllo Jannik, gioca sciolto, sicuro, spinge tanto ma senza prendersi grandi rischi. 2-0, tutto troppo rapido per Harris. Nel terzo game finalmente il sudafricano vola 40-0, sembra un game comodo per lui… ma invece Sinner non molla niente. Risponde, trova un rovescio lungo linea vincente che tramortisce il rivale. Si va ai vantaggi. Comanda l’azzurro, mangia campo ma stavolta l’accelerazione col diritto esce di poco. Trova il secondo Ace del match Lloyd, si solito dopo un set e passa è in doppia cifra… ma non chiude di volo, il game resta in lotta. Cerca di scuotersi il sudafricano, il match gli sta scivolando via, ma soprattutto è la palla di Sinner che “scivola sulle righe”… Non regala niente Jan, costringe l’avversario a giocare tutti i punti, anche se è sotto 40-0 come in questo interminabile terzo game. Harris si lamenta della 1a che non va… finalmente uno dei rari errori dell’azzurro in scambio porta al gigante sudafricano la palla game, 1-2. Nei game di servizio dell’azzurro Harris non riesce ad incidere. Prova a buttarsi avanti dalla risposta, ma sono rischi eccessivi. Del resto, se è costretto a scambiare, dopo 3-4 rincorse sbaglia ugualmente. Harris sembra un topo in trappola, in un labirinto senza via d’uscita. Sinner gioca sicuro, veloce, a zero si porta 3-1. Nel quinto game Llyod crolla: inizia col doppio fallo, poi due errori col diritto, cercando di spingere fin troppo. A zero cede il game di servizio per seconda volta nel set, è 4-1 “pesante” per Sinner, ad un passo dalla finale di Anversa. Forte di un grande vantaggio, Sinner ha il primissimo momento “no”, concede una palla break sul 30-40 nel sesto game. Trova un’ottima prima Jan, e si salva. Non c’è match sulla diagonale di rovescio, in ogni occasione delicata, giustamente, Sinner cerca sulla soluzione, come in questi vantaggi. Deve affrontare una seconda palla break Jan, se la gioca da Campione, lavando ai fianchi il rivale palla dopo palla e infilando un lungo linea di rovescio perfetto. Harris sta dando tutto in campo, rimette ogni palla andando oltre alla fatica. Stavolta Sinner esagera, cercando una palla corta troppo difficile. Concede la terza palla break del game. Si scambia, di rovescio Lloyd sbaglia di poco. Cancellando tre palle break in un game di 16 punti (il più lungo del match), Sinner vola 5-1. Serve per chiudere sul 5-2, e non trema. Spinge e si procura Tre Match Point! Basta il primo, avanti col rovescio e il lob muore lungo. Game Set Match Sinner, chapeau! Prestazione maiuscola, Jannik vola nella quinta finale del 2021, dando una dimostrazione di forza impressionante. Bravissimo Sinner!

[1] Jannik Sinner vs [7] Lloyd Harris



ATP ATP Antwerp Sinner J. Sinner J. 6 6 Harris L. Harris L. 2 2 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sinner J. 15-0 40-0 5-2 → 6-2 Harris L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Harris L. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Harris L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Harris L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Harris L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Harris L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 4-0 → 4-1 Sinner J. 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Harris L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Harris L. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2 ACES 20 DOUBLE FAULTS 235/57 (61%) FIRST SERVE 40/61 (66%)27/35 (77%) 1ST SERVE POINTS WON 22/40 (55%)13/22 (59%)2ND SERVE POINTS WON 7/21 (33%)3/3 (100%) BREAK POINTS SAVED 3/7 (43%)8 SERVICE GAMES PLAYED 818/40 (45%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON8/35 (23%)14/21 (67%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 9/22 (41%)4/7 (57%)BREAK POINTS CONVERTED 0/3 (0%)8 RETURN GAMES PLAYED 811/14 (79%) NET POINTS WON 7/11 (64%)13 WINNERS 1116 UNFORCED ERRORS 2340/57 (70%) SERVICE POINTS WON 29/61 (48%)32/61 (52%) RETURN POINTS WON 17/57 (30%)72/118 (61%) TOTAL POINTS WON 46/118 (39%)204 km/h MAX SPEED 208 km/h168 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 165 km/h153 km/h2ND SERVE AVERAGE SPEED 165 km/h