I dubbi sono tanti, ma Rublev è certo di una cosa: «I non vaccinati potranno giocare gli Australian Open»

La prossima edizione degli Australian Open sta già facendo molto parlare a causa di una domanda che ancora non ha risposta: i non vaccinati potranno partecipare al primo Grande Slam della stagione 2022?

I funzionari dello stato di Victoria non sono molto aperti a questa possibilità, al contrario però ci sono alcuni tennisti che garantiscono che saranno in grado di entrare nel paese e rispettare la quarantena di 14 giorni, anche se non vaccinati, come è successo nell’edizione di quest’anno.

Uno che è convinto che si possa giocare lo Slam aussie senza vaccinarsi è Andrey Rublev. “Conosco le condizioni. Se i giocatori non vorranno essere messi in quarantena per due settimane, dovranno vaccinarsi. Per quanto ne so, l’Australia riconosce anche molti vaccini”.

“Se non sarai vaccinato non potrai uscire dalla tua stanza per quindici giorni, il che significa che non potrai giocare l’ATP Cup o qualsiasi torneo in preparazione agli Australian Open”.

Resta da vedere chi avrà ragione, tuttavia, una cosa sembra certa: si parlerà ancora tanto di questa vicenda.