Andreas Seppi manca il main draw di Anversa

Lunedì pomeriggio Andreas Seppi ha mancato l’accesso al tabellone principale dell’ATP 250 di Anversa. Il 37enne caldarese è stato sconfitto al secondo, decisivo turno delle qualificazioni dall’austriaco Dennis Novak (ATP 114), dopo aver sprecato un match point nel tiebreak del terzo set, per 6-7(9), 6-3, 6-7(6).

Ieri l’azzurro aveva eliminato all’esordio il padrone di casa belga Gauthier Onclin (ATP 524) in due set per 6-4, 7-5. Oggi pomeriggio Seppi si è giocato l’accesso al tabellone principale contro l’austriaco Dennis Novak. L’altoatesino ed il 28enne di Klosterneuburg si sono affrontati una volta in carriera, quattro anni fa nelle qualificazioni a Vienna, con Novak che si è affermato in due set.

Seppi, che occupa attualmente il 98° posto nella classifica ATP, parte alla grande e nel settimo gioco toglie il turno di battuta a Novak per l’allungo del 4-3. Dall’altra parte il caldarese incassa però subito il rebreak del 4-4 pari. Poi sul 4-5 Seppi deve annullare ben quattro set point all’austriaco, prima di portarsi sul 5-5. Entrambi i tennisti confermano il loro servizio, così questo set si decide nel tiebreak. Seppi sul 6-5 ed 8-7 non riesce a trasformare due palle set, mentre Novak sfrutta il suo settimo set point, dopo poco più di un’ora di gioco, per l’11-9.

Seppi domina invece il secondo parziale, dove scappa immediatamente sul 3-0. L’allievo di Max Sartori non cede mai il turno di battuta e poco dopo si aggiudica il set senza problemi per 6-3. Così questa sfida si decide nella terza frazione di gioco, con Seppi che piazza nuovamente il break iniziale per il 2-1. Novak però non ci sta e risponde subito con il rebreak. Nel settimo gioco Seppi spreca due palle set, dall’altra parte Novak non sbaglia e strappa il servizio all’azzurro per l’allungo del 5-3. Seppi non si arrende e, con un tennis solido ed aggressivo, conquista il rebreak del 5-4. Poco dopo pure questo set va nel tiebreak. Tiebreak nel quale Seppi è già avanti 5-2 e 6-5, ma Novak annulla il match point al caldarese e subito dopo si impone con la prima palla match per 8-6. Una sconfitta che brucia tantissimo.

Occhi puntati dunque su Jannik Sinner, che è il numero 1 del seeding ad Anversa. Il 20enne di Sesto Pusteria, dopo un bye all’esordio, se la vedrà mercoledì al secondo turno con il vincente dell’incontro tra Lorenzo Musetti (ATP 62) e Gianluca Mager (ATP 73).