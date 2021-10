Flavia Pennetta candidata alla Hall of Fame del tennis (i fan la possono votare)

Flavia Pennetta potrebbe diventare la prima tennista italiana nella Hall of Fame del tennis. La ex campionessa agli US Open 2015 è nella lista dei giocatori candidati al prestigioso riconoscimento, insieme a Juan Carlos Ferrero (ex n.1 e campione a Roland Garros 2003), Lisa Raymond (ex n.1 in doppio e vincitrice di 6 Slam tra doppio e misto), Ana Ivanovic (ex n.1 al mondo e campionessa a Roland Garros 2008), Carlos Moya (ex n.1 e campione a Roland Garros 1998), Cara Black (ex n.1 al mondo in doppio e pluri campionessa Slam tra doppio e misto).

Flavia ha dichiarato a Supertennis: “E’ un grande onore essere candidata a entrare nella Hall of Fame. Adoravo competere e vedere la mia carriera riconosciuta in questo modo tra i più grandi di tutti i tempi in questo sport è incredibile. Sono onorata di essere la prima donna italiana a ricevere questa nomination e grata di tutto il supporto che ho ricevuto dall’Italia durante la mia carriera”.

Ricordiamo che oltre allo splendido successo a New York, in una finale tutta azzurra con l’amica di sempre Roberta Vinci, la brindisina è stata anche la prima italiana ad entrare nella top10 toccando un best ranking al n.6 del mondo, ed è stata anche n.1 in doppio, con la vittoria agli Australian Open 2011 insieme all’argentina (e sua carissima amica) Gisela Dulko.

Attualmente gli unici italiani presenti nella Hall of Fame di Newport sono Nicola Pietrangeli e il giornalista Gianni Clerici.

L’accesso alla Hall of Fame si ottiene con la somma dei voti degli appassionati insieme a quello dell’Official Voting Group, costituito da altri membri della stessa Hall of Fame, storici e giornalisti di settore. È necessario ottenere almeno il 75% combinato di preferenze per strappare un posto.

È possibile votare per Flavia accedendo al seguente link: https://vote.tennisfame.com La votazione sarà aperta dal 15 al 31 ottobre, ed il candidato che avrà più voti otterrà un bonus del 3%; il secondo e terzo rispettivamente del 2 e 1%.

La cerimonia di ingresso dei nuovi candidati eletti è fissata per il prossimo 16 luglio 2022, a Newport presso la sede della prestigiosa istituzione.