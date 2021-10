Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Lunedì 11 Ottobre 2021

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Diego Schwartzman vs [18] Daniel Evans

2. [23] Grigor Dimitrov vs [16] Reilly Opelka

3. [12] Ons Jabeur vs [22] Danielle Collins (non prima ore: 00:00)

4. [21] Paula Badosa vs [15] Cori Gauff (non prima ore: 03:00)

5. [1] Daniil Medvedev vs [27] Filip Krajinovic

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Angelique Kerber vs [20] Daria Kasatkina

2. [18] Anett Kontaveit vs [16] Bianca Andreescu

3. [9] Denis Shapovalov vs [19] Aslan Karatsev

4. Frances Tiafoe vs [8] Hubert Hurkacz (non prima ore: 03:00)

5. [3] Barbora Krejcikova vs Amanda Anisimova (non prima ore: 05:00)

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [26] Lloyd Harris vs [6] Casper Ruud

2. [1] Karolina Pliskova vs [LL] Beatriz Haddad Maia (non prima ore: 22:00)

3. [26] Tamara Zidansek vs Ajla Tomljanovic

4. [21] Cameron Norrie vs [15] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 03:00)

5. [4] Andrey Rublev vs Tommy Paul

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Anna Kalinskaya vs Viktorija Golubic

2. Bethanie Mattek-Sands / Iga Swiatek vs [2] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens

3. Fabio Fognini / Lorenzo Sonego vs [WC] John Isner / Jack Sock

4. [5] Kevin Krawietz / Horia Tecau vs [WC] Steve Johnson / Sam Querrey

5. Jan-Lennard Struff / Alexander Zverev vs Rohan Bopanna / Denis Shapovalov (non prima ore: 03:00)

STADIUM 6 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Tim Puetz / Michael Venus vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

2. Sander Gille / Joran Vliegen vs [8] Ivan Dodig / Marcelo Melo