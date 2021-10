Masters 1000 Indian Wells: Berrettini supera in due set Tabilo, buon ingresso nel torneo per l’azzurro

Matteo Berrettini inizia il suo Indian Wells 2021 con una discreta prestazione e vittoria sul cileno Alejandro Tabilo, 6-4 7-5 lo score del match, in un’ora e mezza di gioco. È parsa netta la differenza di potenza e qualità tra i due, ma è stato bravo il cileno a giocarsela “alla grande”, prendendosi rischi, non tirandosi mai indietro, cercando di muovere il rivale e spingere o correre a rete. Berrettini ha trovato nel servizio la chiave per superare i momenti di difficoltà. Ha cancellato le due palle break concesse con due Ace. È sembrato giocare col freno a mano un po’ tirato l’azzurro, ma è parso sciolto e senza problemi fisici. Un buon ingresso nel torneo.

Lo score parla di un match lottato. In effetti, solo un break per set ha deciso l’incontro, ma molti game (soprattutto quelli di Matteo) sono stati dominati dal servizio. Ha sorpreso in positivo Tabilo, dimostrazione di come anche “al piano di sotto” ci sia abbondanza di talento, ma che resti complicato farsi largo verso “il piano di sopra” per tanti motivi, tra cui come vengono assegnati i punti. Ma è un discorso lungo, che esula il match. La partita a tratti ha divertito, perché il cileno è entrato molto bene in campo come atteggiamento. Nettamente inferiore come caratura tecnica, seconda di servizio e potenza, ha preso tanti rischi, soprattutto cercando di spostare l’azzurro e non consentirgli di iniziare a martellare col diritto. Alejandro ha spesso chiuso benissimo l’angolo col gancio mancino di diritto, ha cercato palle corte, è stato pronto a venire a rete sulle (troppe) risposte un po’ corte dell’azzurro. È uscito dal campo tra gli applausi del pubblico, perché è stato volitivo e offensivo, no paura, no braccino. Ha qualità, e mezzi per poter ambire ad una classifica superiore.

Matteo ha giocato una discreta partita, per entrare in un torneo duro e importante come IW va bene così. Non ha esagerato nella spinta e soprattutto nelle rincorse. È andato dritto per dritto, spingendo duro col diritto appena possibile, trovando molti vincenti. Invece è parso più falloso col rovescio, anche con qualche back dei suoi che di solito manovra con totale agio. Dove non ha convinto è alla risposta. Resta il principale tallone d’Achille del romano, oggi ha stentato a trovare ritmo, sicurezza e profondità. La sbracciata forte non è stata precisa, quella bloccata troppo corta e centrale. Però… da campione, ne ha trovate una manciata nei momenti importanti, facendo giocare in posizioni scomode l’avversario, mettendone a nudo difetti tecnici e scarsa abitudine a questi ritmi. Inoltre Berrettini ha servito bene quando aveva bisogno di punti, non solo sulle due palle break concesse, ma in diverse situazioni di 30-15 o 30 pari, tenendo così a distanza l’avversario. Alla fine ha chiuso con 11 Ace e 0 doppi falli, segno evidente di come il servizio oggi abbia funzionato.

La sensazione è che l’azzurro potesse chiuderla anche prima, ha giocato chiaramente non spingendo a tutta. Non ce n’era bisogno, è meglio entrare in un torneo più “dolcemente”, provando i colpi, giocando anche qualche game in più per trovare ritmo partita e feeling. Si sentiva in discreto controllo, bene che il match alla fine non si è complicato. Al prossimo turno, contro Fritz o Nakashima, sarà bene tenere ritmi più alti e soprattutto migliorare la qualità della risposta.

Marco Mazzoni

La cronaca della partita.

Il match inizia col il cileno al servizio. Parte bene Alejandro, ben rodato dai match di qualificazione e dalla vittoria al primo turno (su Kudla). A zero muove lo score del match. Buon inizio al servizio anche per Berrettini, due vincenti col servizio e domina il primo scambio con una bordata di diritto ingestibile. Strappa un punto in risposta Tabilo con una sbracciata di diritto lungo linea molto veloce. Ancor più veloce il diritto successivo di Matteo, che gli vale l’1 pari. Male invece il cileno nel terzo game, prima un errore per eccesso di spinta e poi doppio fallo. 0-30. Con coraggio cerca di muovere l’azzurro, prima una smorzata, nemmeno ben giocata ma alla fine utile, e poi un attacco cross. 30 pari, ma poi affossa in rete un gancio mancino di diritto da metà campo. 30-40, prima palla break del match per Berrettini. E il BREAK arriva, un errore banale di rovescio lo condanna. 2-1 e servizio Berrettini. Sembra molto sicuro Matteo col diritto, trova potenza e precisione nel primo colpo dopo il servizio, la difesa di Alejandro è “leggera”. Nonostante un erroraccio in spinta, “troppo facile” per sbagliarlo… chiude al punto seguente col servizio. 3-1 Matteo in 13 minuti. Sembra in totale controllo del match, è evidente come la velocità generata dall’azzurro sia difficile da contenere per il rivale. Tabilo sbaglia un comodo smash sul 40-30 che manda il game ai vantaggi. Berrettini strappa una palla per il doppio break, bravissimo il cileno a buttarsi avanti e trovare un tocco di volo davvero bello, gran punto per cancellare la PB. Si salva Alejandro, con un Ace al centro resta in scia 2-3. Tabilo è coraggioso, cerca di muovere il gioco, si prende anche rischi in risposta …quando riesce a rispondere. Accelera tanto col diritto, colpo discretamente penetrante, ma scarso di controllo quando sbraccia al massimo. Matteo è in controllo, non esagera con la spinta e nemmeno nelle riscorse, gioca facile, dritto per dritto, facendo valere la sua maggior classe e sicurezza. Incassa anche qualche diritto a tutta di Tabilo, ma alla fine non rischia niente. Si porta 5-3, ad un passo dal primo set. Con un gran rovescio lungo linea Alejandro resta a contatto, si porta 4-5. Berrettini serve per chiudere il primo parziale. Con un bello schema d’attacco, rovescio cross e via avanti di volo, si prende il primo punto il cileno. Non va la prima di Matteo, ma il diritto inside out dal centro sì, e parecchio bene… 15 pari. Segue poi un diritto affossato in rete dall’azzurro, giocato un po’ fermo coi piedi. 15-30, mai successo nel match finora di essere indietro in un game di battuta. E zero prime su quattro punti giocati… Si salva ancora col diritto inside out, molti preciso e angolato. 30 pari. Berrettini concede una palla break, male col rovescio in back uscendo dal servizio. Ace! Esterno, imprendibile. La testa del campione. Col servizio ancora si procura il primo Set Point. Altra prima al centro, e SET Berrettini. Chirurgico l’azzurro, ha disputato un set con le marce basse, ma non si è mai avuta la sensazione che si potesse davvero complicare. Buon primo set per il cileno che chiude con 14 vincenti e 10 errori, ma è evidente la differenza di cilindrata tra i due.

Secondo set, scatta Tabilo con la battuta. Vince un buon game Alejandro, 1-0. Ottimo anche Berrettini, senza problemi si porta 1 pari. Scorre rapido il set, con tennis offensivo e scambi molto brevi. Tabilo spinge, continua a muovere il gioco con coraggio; Berrettini spinge forte e accorcia i tempi, ma è costretto ad incassare qualche sbracciata “o la va o la spacca” di Tabilo, che se la sta giocando nel miglior modo possibile. Il servizio però è un’arma micidiale per il romano, bravo a trovare punti pesanti per tenere a distanza il cileno. Quando l’orologio segna l’ora di gioco, lo score segna 3 pari. Poco Berrettini in risposta, la fase più lacunosa della sua prestazione odierna. Ne trova una bella e vincente sul 30-0 del settimo game, ma mediamente sta rispondendo un po’ corto, facile per Alejandro entrare in campo e diventare incisivo. 4-3 Tabilo. Serve in un game potenzialmente pericoloso Matteo, ma è granitico, varia con la prima, spinge col diritto. Con un cross davvero potente “sfonda” la difesa del rivale, siamo 4 pari. Solo 7 punti persi nel set da chi è al servizio finora. Nono game, Berrettini inizia con un ritmo devastante e chiusura con un diritto imprendibile. 0-15 e poi 15-30, con un altro scambio davvero poderoso. Spreca però la chance con un rovescio malamente tirato in rete, classico unforced. Il game va ai vantaggi, e la palla break arriva, con un drive di Tabilo che si impenna sul nastro e vola via. Con una bella prima al centro, Alejandro si salva. Berrettini poteva, forse, bloccare meglio e iniziare lo scambio. Si salva il cileno, bravo a trovare una smorzata giocata con coraggio. 5-4 Tabilo. Il cileno trova il miglior colpo del match sul 15 pari, un lob perfetto che sorprendere il romano. 15-30, a due punti dal set! Berrettini lavora col back di rovescio, toglie peso alla palla e Alejandro sbaglia nella spinta. 30 pari. Con due Ace di fila, l’azzurro si porta 5 pari, pericolo scampato. Salvare una situazione difficile è la scossa che muove Matteo. Due belle risposte, e anche un lob di diritto splendido. Fa il pugno il romano, è 0-30. Non trema Tabilo, trova due buone prime, 30 pari. Matteo approfitta di una seconda di servizio debole per entrare col diritto, comandare e forzare l’errore del rivale. 30-40, e palla break per Berrettini. BREAK! Trova una risposta bloccata l’azzurro, bassa, maligna, cerca un tocco Tabilo che non gli riesce. 6-5 avanti l’azzurro, va a servire per il match. Inizia con un Ace, poi spinge duro col diritto e chiude a due passi dalla rete. 30-0. Regge il cileno, sprinta, non vuole cedere alla spinta poderosa di Matteo, che affossa un diritto dopo averne colpiti tanti. 30-15. Sembra aver poco fiato Berrettini, lentissimo nell’uscita dal servizio. 30 pari. Rifiata, ora serve il servizio per chiuderla qua. Ma la prima non entra… e Tabilo con coraggio si butta avanti sulla seconda e chiude di volo. Palla del contro break (sua seconda chance nel match). Come nel primo set… palla break -> ACE! Che classe Berrettini, trova il vincente col servizio nei momenti delicati. Arriva quindi un altro Ace (undicesimo del match), e Match Point! Scambio, lungo, un rovescio del cileno muore in rete. Game Set Match Berrettini. Un discreto Matteo, che giocato non al massimo, è bastato. Bravo al cileno, che con coraggio ha mostrato qualità interessanti, e divertito in molti punti.

[5] Matteo Berrettini vs [Q] Alejandro Tabilo



ATP ATP Indian Wells Berrettini M. Berrettini M. 6 7 Tabilo A. Tabilo A. 4 5 Vincitore: Berrettini M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Tabilo A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Tabilo A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Tabilo A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Berrettini M. 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Berrettini M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Tabilo A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Tabilo A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Tabilo A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

11 ACES 80 DOUBLE FAULTS 535/62 (56%) FIRST SERVE 41/67 (61%)29/35 (83%) 1ST SERVE POINTS WON 32/41 (78%)17/27 (63%) 2ND SERVE POINTS WON 12/26 (46%)2/2 (100%) BREAK POINTS SAVED 2/4 (50%)11 SERVICE GAMES PLAYED 119/41 (22%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 6/35 (17%)14/26 (54%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 10/27 (37%)2/4 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 0/2 (0%)11 RETURN GAMES PLAYED 116/11 (55%) NET POINTS WON 13/18 (72%)24 WINNERS 2211 UNFORCED ERRORS 2246/62 (74%) SERVICE POINTS WON 44/67 (66%)23/67 (34%) RETURN POINTS WON 16/62 (26%)69/129 (53%) TOTAL POINTS WON 60/129 (47%)227 km/h MAX SPEED 209 km/h205 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 192 km/h168 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 155km/h