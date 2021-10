Andreas Seppi si arrende in semifinale a Mouilleron-le-Captif. Prossimo appuntamento a Vienna

Nonostante una bella prestazione Andreas Seppi è stato eliminato sabato pomeriggio nella semifinale dell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif, torneo dotato di un montepremi di 66.640 euro. Il 37enne caldarese si è dovuto arrendere al ceco Jiri Vesely (ATP 84) in due set per 6-4, 7-6(1).

L’altoatesino, numero 93 del mondo e quarta testa di serie nel tabellone francese, aveva eliminato nei turni precedenti lo spagnolo Fernando Verdasco, il ceco Tomas Machac ed il beniamino locale Quentin Halys. Oggi Vesely ha fermato la corsa di Seppi. Il caldarese ha disputato oggi la sua 20° semifinale in un Challenger, in 14 occasioni era approdato anche in finale. Oggi aveva di fronte il numero 2 del seeding, il ceco Jiri Vesely, che nelle classifiche mondiali occupa l’84° posto. Seppi ed il 28enne ceco si sono già affrontati una volta in carriera, quattro anni fa a Mosca. In quell’occasione l’altoatesino ha approfittato dal ritiro dell’avversario, contro il quale era già avanti per 6-3, 4-1.

Oggi Vesely si è presa la rivincita: nel game d’apertura il ceco piazza subito il break, poi allunga sul 2-0. Seppi conquista poco dopo il rebreak del 2-2, ma dall’altre parte perde nuovamente il servizio. Sul 4-3 Seppi non riesce a trasformare due palle break e dopo 40 minuti di gioco cede il primo parziale a Vesely: 6-4.

Anche la seconda frazione di gioco è molto equilibrata. Fino al 6-6 entrambi i tennisti confermano il loro servizio. Poi nel tiebreak Vesely scappa subito sul 4-0, spianando così la strada per la conquista del match. Dopo poco più di un’ora e mezza l’azzurro si deve arrendere per 7-1.

Nonostante questa sconfitta, Seppi si può consolare con 3.250 euro di montepremi e 33 punti ATP. Nella classifica mondiale l’azzurro rimane, almeno momentaneamente, nei top 100 al mondo. Seppi riposerà la prossima settimana, poi nel weekend giocherà nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Anversa. La settimana successiva sarà al via nelle qualificazioni di Vienna.