Masters e WTA 1000 Indian Wells: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Combined Indian Wells – 2° Turno

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Taro Daniel vs [16] Reilly Opelka



2. [32] Sebastian Korda vs Frances Tiafoe



3. Caroline Garcia vs [15] Cori Gauff (non prima ore: 00:00)



4. [1] Daniil Medvedev vs Mackenzie McDonald (non prima ore: 03:00)



5. Alison Riske vs [16] Bianca Andreescu (non prima ore: 05:00)



STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ajla Tomljanovic vs [5] Garbiñe Muguruza



2. [1] Karolina Pliskova vs [Q] Magdalena Frech



3. [9] Denis Shapovalov vs Vasek Pospisil



4. Viktorija Golubic vs [6] Maria Sakkari (non prima ore: 03:00)



5. [4] Andrey Rublev vs Carlos Taberner



1. [11] Diego Schwartzmanvs [Q] Maxime Cressy

2. Roberto Carballes Baena vs [6] Casper Ruud



3. [23] Grigor Dimitrov vs Daniel Altmaier



4. [10] Angelique Kerber vs Katerina Siniakova (non prima ore: 03:00)



5. [5] Nicole Melichar-Martinez / Demi Schuurs vs Leylah Fernandez / Cori Gauff



1. [12] Ons Jabeurvs Anastasija Sevastova

2. Amanda Anisimova vs [30] Camila Giorgi (non prima ore: 21:30)



3. [3] Barbora Krejcikova vs [Q] Zarina Diyas



4. Tommy Paul vs [28] Dusan Lajovic (non prima ore: 03:00)



5. Marcos Giron vs [27] Filip Krajinovic



1. Kei Nishikorivs [18] Daniel Evans

2. [21] Cameron Norrie vs Tennys Sandgren



3. Daniel Evans / Neal Skupski vs [WC] John Isner / Jack Sock



4. [Q] Salvatore Caruso vs [19] Aslan Karatsev (non prima ore: 03:00)



5. Simone Bolelli / Maximo Gonzalez vs [4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah



1. [28] Sara Sorribes Tormovs [Q] Anna Kalinskaya

2. [18] Anett Kontaveit vs [Q] Martina Trevisan



3. [21] Paula Badosa vs Dayana Yastremska



4. Lauren Davis vs [22] Danielle Collins (non prima ore: 03:00)



5. [Q] Astra Sharma vs [20] Daria Kasatkina



STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexei Popyrin vs [8] Hubert Hurkacz



2. Guido Pella vs [15] Roberto Bautista Agut



3. Tim Puetz / Michael Venus vs Carlos Alcaraz / Pablo Carreno Busta



4. [26] Lloyd Harris vs Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 03:00)



1. [26] Tamara Zidansekvs Ana Konjuh

2. Marie Bouzkova / Lucie Hradecka vs [WC] Simona Halep / Elena-Gabriela Ruse



3. Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs Shelby Rogers / Ajla Tomljanovic (non prima ore: After Suitable Rest NB 2:00 PM)



4. Ulrikke Eikeri / Aliaksandra Sasnovich vs [WC] Reese Brantmeier / Katrina Scott (non prima ore: 03:00)



STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Fabio Fognini / Lorenzo Sonego



2. Cristian Garin / Santiago Gonzalez vs [8] Ivan Dodig / Marcelo Melo



3. [6] Jamie Murray / Bruno Soares vs Jan-Lennard Struff / Alexander Zverev



4. Asia Muhammad / Jessica Pegula vs [3] Shuko Aoyama / Ena Shibahara (non prima ore: 03:00)



5. Mayar Sherif vs [LL] Beatriz Haddad Maia



