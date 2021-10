Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: Il programma di Mercoledì 06 Ottobre 2021. In campo 5 azzurri

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andrea Petkovic vs Yulia Putintseva

2. Sloane Stephens vs Heather Watson

3. [WC] Katie Volynets vs Petra Martic

4. Kaia Kanepi vs Madison Keys (non prima ore: 03:00)

5. Shelby Rogers vs Anhelina Kalinina

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ann Li vs Misaki Doi

2. Magda Linette vs Rebecca Peterson

3. Marta Kostyuk vs Shuai Zhang

4. Tereza Martincova vs [WC] Ashlyn Krueger (non prima ore: 03:00)

5. Madison Brengle vs Su-Wei Hsieh

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Stefan Kozlov vs [20] Christopher Eubanks

2. [WC] Govind Nanda vs [14] Cem Ilkel

3. [4] Maxime Cressy vs [18] Enzo Couacaud (non prima ore: 00:00)

4. Maria Camila Osorio Serrano vs Aliaksandra Sasnovich (non prima ore: 03:00)

5. Arantxa Rus vs [Q] Alycia Parks

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Emilio Gomez vs [23] Ivo Karlovic

2. [12] Bjorn Fratangelo vs [24] Aleksandar Vukic (non prima ore: 22:00)

3. [1] Botic van de Zandschulp vs Thai-Son Kwiatkowski (non prima ore: 00:00)

4. [Q] Mai Hontama vs [LL] Jasmine Paolini (non prima ore: 03:00)

5. Nadiia Kichenok / Raluca Olaru vs Asia Muhammad / Jessica Pegula

STADIUM 5 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [5] Mikhail Kukushkin vs [13] Ernesto Escobedo

2. [2] Salvatore Caruso vs Roberto Quiroz (non prima ore: 00:00)

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Irina-Camelia Begu vs Fiona Ferro

2. [Q] Kateryna Kozlova vs Liudmila Samsonova

3. [Q] Elena-Gabriela Ruse vs Alizé Cornet

4. Kaitlyn Christian / Erin Routliffe vs [6] Hayley Carter / Gabriela Dabrowski (non prima ore: 03:00)

5. [8] Sharon Fichman / Giuliana Olmos vs Daria Kasatkina / Anett Kontaveit

STADIUM 7 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [10] Altug Celikbilek vs [15] Joao Sousa

2. Andrea Arnaboldi vs [22] Renzo Olivo (non prima ore: 00:00)

STADIUM 8 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [6] Evgeny Donskoy vs [17] Alejandro Tabilo

2. Roberto Marcora vs Matteo Viola (non prima ore: 00:00)

3. Marie Bouzkova / Lucie Hradecka vs [DA SR] Nao Hibino / Alicja Rosolska (non prima ore: 03:00)