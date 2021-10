Challenger Mouilleron-le-Captif: Seppi accede agli ottavi

Comincia con il piede giusto l’avventura di Andreas Seppi nell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif, torneo dotato di 66.640 euro di montepremi. Martedì sera il 37enne caldarese si è imposto al primo turno sullo spagnolo Fernando Verdasco (ATP 140) in due set con il punteggio di 7-5, 6-1.

Seppi, quarta testa di serie in Francia, ed il veterano spagnolo Verdasco si sono affrontati oggi per l’undicesima volta in carriera. Precedenti nettamente a favore dell’ex numero 7 del mondo, che si è imposto in ben otto occasioni. Seppi ha invece vinto il primo scontro, 18 anni fa nel Challenger di Milano. Anche nel 2012 ai French Open di Parigi l’ha spuntato l’azzurro, in una partita tiratissima vinta poi in cinque set.

Ritmi altissimi all’inizio del match. Nel terzo gioco del primo set, l’altoatesino cede subito il servizio a Verdasco, ma risponde immediatamente con il rebreak del 2-2 pari. Nel sesto game il numero 93 del mondo spreca due palle break, così come nel decimo gioco, quando non riesce a trasformare due palle set per il possibile 6-4. Seppi però non si lascia intimidire e nel 12° game sfrutta, sempre su servizio di Verdasco, il suo terzo set point per il meritato 7-5.

L’azzurro domina poi la seconda frazione di gioco. Seppi piazza subito il break del 2-0, spianando così la strada per la conquista del match. L’allievo di Max Sartori non sbaglia più niente, toglie nuovamente il turno di battuta allo spagnolo e dopo un’ora e 18 minuti di gioco chiude l’incontro sul netto 6-1. Una grande prova da parte del tennista caldarese.

Mercoledì contro Machac

Domani, mercoledì Seppi se la vedrà negli ottavi di finale con il ceco Tomas Machac. Il 20enne di Beroun occupa attualmente il 141° posto nel ranking mondiale. Nessun precedente tra i due giocatori. Seppi, che per l’accesso al secondo turno ha incassato 1.100 euro di montepremi ed otto punti ATP, partirà ovviamente da favorito.