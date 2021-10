ATP annuncia un’indagine su Zverev

L’ATP, attraverso un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, annuncia di aver avviato una indagine sul comportamento di Alexander Zverev nel corso del Masters 1000 di Shanghai 2019. Ricodiamo che Sasha fu accusato dall’ex fidanzata di aver subito violenze in un burrascoso periodo della loro relazione dagli US Open 2019 fino al torneo cinese, quando il rapporto si interruppe.

Riportiamo dal comunicato: “È attualmente in corso un’indagine interna sulle accuse riguardanti Alexander Zverev all’evento ATP Masters 1000 di Shanghai nel 2019. L’ATP condanna fermamente qualsiasi forma di violenza o abuso e indagherà su tali accuse relative alla condotta in un torneo ATP. Calvelli ha dichiarato: “Le accuse mosse contro Alexander Zverev sono gravi e abbiamo la responsabilità di affrontarle. Ci auguriamo che la nostra indagine ci consentirà di stabilire i fatti e determinare un’adeguata azione di conseguenza. Apprendiamo che Zverev ha accolto con favore la nostra indagine e abbia negato tutte le accuse a suo carico. Monitoreremo anche eventuali ulteriori sviluppi legali a seguito dell’ingiunzione preliminare ottenuta da Zverev nei tribunali tedeschi”.

Questo procedimento si inquadra in un’azione più ampia intrapresa dall’ATP, che ha annunciato di aver completato procedimento di salvaguardia indipendente, scattato all’inizio della stagione. È ritenuto elemento chiave per garantire che tutti gli adulti e i minori coinvolti nel tennis professionistico siano al sicuro e protetti da abusi. Compilato da un team di esperti guidato da Chris Smart, ex ispettore capo della Metropolitan Police (Regno Unito), il rapporto delinea una serie di raccomandazioni di ampia portata per garantire che la salvaguardia sia integrata in tutti gli aspetti dell’attività organizzativa dell’ATP. Gli argomenti trattati includono prevenzione, segnalazione e indagine di abusi, misure disciplinari, dichiarazioni politiche, sicurezza degli eventi, formazione, condivisione di informazioni, collaborazione con altri organismi del tennis e nomina di responsabili di protezione dedicati. Adesso l’ATP si riserva di valutare le raccomandazioni emerse dal procedimento per sviluppare una strategia di salvaguardia a lungo termine relativa a tutte le questioni di abusi, compresa la violenza domestica.

Massimo Calvelli, CEO di ATP, ha dichiarato: “Come organizzazione riconosciamo la necessità di fare di più per garantire che tutti coloro che sono coinvolti nel tennis professionistico si sentano al sicuro e protetti. Le raccomandazioni del Rapporto sulla salvaguardia ci aiuteranno ad affrontare questo problema in modo concreto. Ci impegniamo a fare passi avanti significativi e sappiamo che non sarà un processo rapido”.

Marco Mazzoni