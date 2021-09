ATP 250 Sofia: Malissimo Lorenzo Musetti

Out Musetti

Bruttissima sconfitta di Lorenzo Musetti nel primo turno del torneo ATP 250 di Sofia.

L’azzurro è stato eliminato dalla wild card bulgara Dimitar Kuzmanov classe 1993 e n.226 ATP con il risultato di 67 (4) 76 (3) 63 dopo 3 ore e 5 minuti di partita.

Nel primo set Musetti sotto per 0 a 3 recuperava il break nel quinto gioco.

Sul 5 a 4 l’azzurro andava a servire per il set ma veniva controbrekkato.

Si andava al tiebreak e qui Lorenzo si portava subito sul 4 a 0 poi sul 6 a 1 prima di chiudere la frazione per 7 punti a 4.

Nel secondo set Lorenzo mancava ben sei palle break in tre game di risposta per mettere a segno il break.

Sul 5 pari Musetti salvava lui due break point ma al tiebreak il bulgaro era più incisivo e si portava sul 4 a 2, dopo aver recuperato dall’iniziale 0 a 2, prima di chiudere la frazione per 7 punti a 3.

Nel terzo e decisivo set Musetti, dal 2 pari, subiva un durissimo parziale di 12 punti consecutivi ed un servizio perso con Dimitar che non tremava poi e chiudeva la partita per 6 a 3.

ATP ATP Sofia Kuzmanov D. Kuzmanov D. 6 7 6 Musetti L. Musetti L. 7 6 3 Vincitore: Kuzmanov D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Kuzmanov D. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Musetti L. 30-0 30-15 1-0 → 1-1 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Kuzmanov D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Kuzmanov D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Kuzmanov D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Kuzmanov D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Kuzmanov D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Kuzmanov D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Kuzmanov D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Kuzmanov D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Kuzmanov D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Kuzmanov D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2 Aces 47 Double Faults 568%(86/127)1st Serve 64%(69/108)72%(62/86)1st Serve Points Won 77%(53/69)51%(21/41)2nd Serve Points Won 41%(16/39)89%(17/19)Break Points Saved 50%(3/6)17 Service Games Played 1623%(16/69) 1st Serve Return Points Won 28%(24/86)59%(23/39)2nd Serve Return Points Won 49%(20/41)50%(3/6)Break Points Converted 11%(2/19)16 Return Games Played 1765%(83/127)Service Points Won 64%(69/108)36%(39/108)Return Points Won 35%(44/127)52%(122/235)Total Points Won 48%(113/235)