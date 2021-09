Federer: “Serve del tempo per tornare. Io capitano di Laver Cup? Sarebbe splendido”

Roger Federer è sbarcato a sorpresa al TD Garden per assistere alla “sua” Laver Cup. Non c’era un annuncio ufficiale sulla propria presenza, tanto che quando al venerdì le telecamere l’hanno scovato tra il pubblico, c’è stata una vera ovazione, nella sorpresa generale. Lo svizzero è arrivato negli USA con le stampelle, ancora non riesce a camminare liberamente dopo il terzo intervento al ginocchio. Ha parlato ai microfoni di Jim Courier, soffermandosi sul suo momento, sull”evento e sul futuro, non scartando affatto l’idea di diventare un giorno capitano del team Europe di Laver Cup. Riportiamo alcuni passaggi della breve intervista, con il video più sotto.

“Non ero sicuro che ce l’avrei fatta (ad arrivare a Boston, ndr), abbiamo pensato di mantenere riservato il fatto che sarei venuto. Sono tutti così ottimisti ora che sono qui, mi augurano tutto il meglio, non vedono nemmeno le stampelle, vogliono solo che io stia di nuovo bene e mi goda il fine settimana. Ho visto dell’ottimo tennis, delle grandi partite ed è stato meraviglioso poterlo fare dal vivo”.

Impossibile non chiedere informazioni sulle proprie condizioni. Roger continua a non sbottonarsi più di tanto, non entra nei dettagli dell’intervento subito, ma chiarisce che il peggio è alle spalle ed è fiducioso di poter riprendersi abbastanza bene da poter avere una vita piena ed attiva dopo il ritiro e anche la chance di poter giocare di nuovo sul tour. Con pazienza, però…

“È stato un processo difficile prendere quella decisione solo perché ho già avuto un paio di interventi chirurgici al ginocchio l’anno scorso ed ero davvero scontento di come sono andate le cose a Wimbledon, non ero neanche lontanamente vicino a dove volevo essere, al mio massimo livello, ma ho fatto del mio meglio, e a un certo punto non era possibile andare avanti così. Quindi ora devo solo procedere passo dopo passo, devo prima camminare di nuovo correttamente, correre correttamente, poi fare i passi laterali in sicurezza, tutto il lavoro di agilità. Alla fine di tutto questo processo tornerò sul campo da tennis, ma mi ci vorrà ancora qualche mese e poi vedremo come andranno le cose ad un certo punto l’anno prossimo. Devo prendermi il mio tempo. Non voglio precipitarmi in nulla a questo punto… questo è anche per la mia vita, voglio assicurarmi di poter fare tutto ciò che voglio fare in seguito e non c’è fretta con nulla. In realtà sono davvero in un ottima posizione, il peggio è alle spalle”. Da queste parole, Roger di fatto cancella la sua presenza dall’Australian Open, forse con l’obiettivo di poter rientrare sulla terra battuta in Europa per riassaggiare il tour.

Roger sottolinea la bellezza del contesto a Boston: “Il pubblico è stato incredibile, l’atmosfera è straordinaria. Entrambe le squadre sono di qualità e i giocatori di prim’ordine. Questa era l’idea alla base, che tutti potessero riunirsi, trascorrere un bel weekend, imparare l’uno dall’altro e poi, si spera, questo li ispirerà, motivarli per il resto dell’anno e anche per il prossimo anno. La chiave sono i luoghi che sceglieremo in futuro, nel 2022 sarà a Londra alla O2 Arena, quindi penso che sarà molto divertente perché sappiamo quanto amano il tennis”.

Per il suo futuro, dopo esser stato l’ideatore dell’evento “durante un viaggio in macchina a Shanghai con Tony (Godsick, il suo manager)”, Federer non scarta affatto l’idea di poter diventare il capitano del team europeo. “Quello della Laver Cup è un fine settimana o una settimana in cui vuoi esserci. Poi in quale ruolo, dovremo vedere, ma penso che quello di capitano suoni molto interessante, o un vice-capitano. Prima stavo pensando che essere vicino alla squadra sia stato molto bello. Anche questa settimana ho visto entrambe le squadre dopo ogni partita, augurando loro ogni bene, dicendo loro quanto sia bello averli qui. Sì, se potessi essere un capitano o un vice-capitano, sarebbe fantastico. Vedremo cosa succede con John e Bjorn, ma adoriamo averli come capitani e sono molto felice se rimarranno con noi a lungo. Vedremo se io potrò essere capitano, non è solo una mia scelta”.

In realtà, la sensazione è che Federer sia il vero motore dell’evento insieme al suo team manageriale. Lo dimostra anche il fatto che i main sponsor presenti a Boston siano tutti anche sponsor personali dello svizzero, inclusa la novità dell’azienda tecnica per l’abbigliamento, la ON di Roger. Quindi se futuro volesse diventare capitano della squadra europea, o capitano giocatore, avrebbe di sicuro ben pochi ostacoli per diventarlo…

Marco Mazzoni