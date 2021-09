Challenger Lima: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessun azzurro presente

CHALLENGER Lima (Peru), Tabellone Principale – terra battuta

(1) Cerundolo, Francisco vs Pucinelli De Almeida, Matheus

Qualifier vs Menendez-Maceiras, Adrian

Olivieri, Genaro Alberto vs Quiroz, Roberto

Catarina, Lucas vs (6) Olivo, Renzo

(3) Altmaier, Daniel vs Andreozzi, Guido

Kicker, Nicolas vs Qualifier

(Alt) Alvarez, Nicolas vs Mena, Facundo

Hardt, Nick vs (5) Dellien, Hugo

(7) Ficovich, Juan Pablo vs (PR) Melzer, Gerald

(Alt) Roca Batalla, Oriol vs Qualifier

Qualifier vs Esteve Lobato, Eduard

Sakamoto, Pedro vs (4) Varillas, Juan Pablo

(8) Ugo Carabelli, Camilo vs Mejia, Nicolas

Lenz, Julian vs (WC) Huertas del Pino, Conner

Tirante, Thiago Agustin vs (WC) Lama, Gonzalo

(WC) Bueno, Gonzalo vs (2) Cerundolo, Juan Manuel

CHALLENGER Lima (Peru), Tabellone Quali – terra battuta

(1) Gomez-Herrera, Carlosvs (Alt) Castelnuovo, Luca(Alt) Thirouin, Jeanvs (6) Villanueva, Gonzalo

(2) Gautier, Alexis vs (Alt) Barrientos, Nicolas

(Alt) Zeballos, Federico vs (7/Alt) King, Evan

(3) Nikles, Johan vs (WC) Ballotta, Gianluca

(WC) Buse, Ignacio vs (8) Gutierrez, Oscar Jose

(4) Perchicot, Matthieu vs (Alt) Panta, Jorge

(WC) Huertas Del Pino Cordova, Arklon vs (5) Gonzalez, Alejandro

Central – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Arklon Huertas Del Pino Cordova vs [5] Alejandro Gonzalez

2. [WC] Ignacio Buse vs [8] Oscar Jose Gutierrez

3. [3] Johan Nikles vs [WC] Gianluca Ballotta (non prima ore: 21:30)

Cancha 5 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Matthieu Perchicot vs [Alt] Jorge Panta

2. [Alt] Jean Thirouin vs [6] Gonzalo Villanueva

3. [1] Carlos Gomez-Herrera vs [Alt] Luca Castelnuovo (non prima ore: 21:30)

Cancha 7 – Ora italiana: 19:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Alt] Federico Zeballos vs [7/Alt] Evan King

2. [2] Alexis Gautier vs [Alt] Nicolas Barrientos (non prima ore: 21:30)