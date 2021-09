Naomi Osaka rinuncia al torneo di Indian Wells

Naomi Osaka, la 23enne attualmente crollata all’ottavo posto della classifica mondiale, si è ritirata mercoledì dal WTA 1000 di Indian Wells, l’ultimo grande evento della stagione prima delle WTA Finals e un torneo che la Osaka ha vinto nel 2018 – in quello che era allora il suo primo titolo in carriera.

Osaka, eliminata al terzo turno degli US Open contro la canadese Leylah Fernandez, ha deciso di prendersi una pausa e non ha ancora annunciato la sua intenzione di tornare, ed è ormai certo che non tornerà a Indian Wells. La giocatrice giapponese potrebbe ancora competere alle WTA Finals se si qualificherà.