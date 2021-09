Federer: “Il peggio è alle spalle, voglio tornare alla preparazione fisica il prima possibile”

Dopo molti giorni di silenzio, Roger Federer torna a parlare. L’ha fatto nel corso di un evento a Zurigo, organizzato da uno dei suoi sponsor. Poche parole, ma rassicuranti sul suo stato di salute.

“Sto bene” afferma Roger, “il peggio è passato. La riabilitazione sta procedendo”. Non ha aggiunto nient’altro sul terzo intervento al ginocchio che dovrebbe aver già effettuato (l’aveva annunciato sui social in estate). “Quando torni da un infortunio, ogni giorno è migliore del precedente. È un’emozione vedere giorno dopo giorno i passi in avanti”.

“Sarà una sfida tornare sul circuito. Voglio tornare alla preparazione fisica e in campo il prima possibile, ma ci vuole ancora un po’ di pazienza. Il giorno in cui ricomincerò tutto da capo, sarà una fase molto dura”.

Ultima battuta per la Laver Cup, da lui fortemente voluta e che, per la prima volta dal 2017, sarà costretto a saltare. “Non giocare alla Laver Cup fa male, ma farò di tutto per esserci a Londra nel 2022”.

Fine della trasmissione. Pochi, pochissimi dettagli, per quelli aspettiamo una vera press conference o intervista, in cui possa chiarire che tipo di intervento ha subito e come sta procedendo la riabilitazione. 40 anni compiuti, un ginocchio che non gli dà tregua dalla fine del 2019, il rientro al massimo livello nel 2022 sembra una chimera. Ma chissà…

Marco Mazzoni