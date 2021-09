Simona Halep si sposa e parla dei vaccini

Simona Halep , ex numero uno al mondo, si è sposata questo mercoledì in Romania con il fidanzato, Toni Luruc , un uomo d’affari con cui ha avuto una lunga ma discreta relazione. Il matrimonio è stato, come la relazione, circondato dalla massima discrezione, e le poche foto che sono arrivate al pubblico sono state pubblicate dalL’ allenatore, Darren Cahill.

Simona poi, una delle prime tenniste a completare la vaccinazione – già da marzo, ha sostenuto pubblicamente che tutti i giocatori dovrebbero prendere la decisione di farsi vaccinare per il bene comune. La rumena ritiene che spesso il problema per i suoi compagni è la mancanza di informazioni.

“Rispetto sempre tutte le opinioni, purché non siano basate su teorie cospirative. Se avete conoscenza e avete fatto ricerche, allora vi ascolterò. Con tutto il rispetto, penso che ci siano molti tennisti che sono male informati sulla vaccinazione”, dichiara la 29enne al giornale francese ‘L’Equipe’.