WTA Portoroz e Lussemburgo: I risultati del Secondo Turno. Jasmine Paolini centra i quarti di finale

Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del torneo WTA 250 di Portoroz.

La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.87 WTA (best ranking eguagliato), ha regolato al secondo turno per 63 62, in un’ora e mezza di partita (esclusa una pausa per pioggia di oltre quattro ore), Anna Kalinskaya, 22enne moscovita, n.145 del ranking.

Venerdì nei quarti Paolini troverà dall’altra parte della rete la rumena Sorana Cirstea, 31enne di Bucarest, n. 40 WTA e quarta favorita del seeding.

WTA 250 Portorose (Slovenia) – 2° Turno, cemento

CENTRE COURT

IT Jasmine Paolini – RUAnna Kalinskaya



WTA WTA Portoroz Paolini J. Paolini J. 6 6 Kalinskaya A. Kalinskaya A. 3 2 Vincitore: Paolini J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Kalinskaya A. 15-0 30-0 40-0 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Kalinskaya A. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Kalinskaya A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Paolini J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Kalinskaya A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Kalinskaya A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Kalinskaya A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Kalinskaya A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Kalinskaya A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Paolini J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

CZ Tereza Martincova – RO Sorana Cirstea (4)



WTA WTA Portoroz Martincova T. Martincova T. 5 2 Cirstea S. Cirstea S. 7 6 Vincitore: Cirstea S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Cirstea S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Martincova T. 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Cirstea S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Cirstea S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Martincova T. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Cirstea S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Martincova T. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Cirstea S. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Martincova T. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Cirstea S. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Martincova T. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Cirstea S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Martincova T. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Cirstea S. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Martincova T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Cirstea S. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Martincova T. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Cirstea S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Martincova T. 40-0 0-0 → 1-0

SI Kaja Juvan – RS Aleksandra Krunic (Q)



WTA WTA Portoroz Juvan K. • Juvan K. 15 7 0 Krunic A. Krunic A. 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Juvan K. 15-0 0-1 Krunic A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 Krunic A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Juvan K. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Krunic A. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Juvan K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Krunic A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Juvan K. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Krunic A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Juvan K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Krunic A. 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Juvan K. 0-15 0-30 15-40 2-0 → 2-1 Krunic A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Juvan K. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

CZME Kovinic D / Voracova R – KZHU Danilina A / Stollar F



ITSI Bronzetti L / Radisic N – NLRS Krunic A / Pattinama Kerkhove L



COURT C

GBUS Bektas E / Moore T – SKRU Kalinskaya A / Mihalikova T



WTA 250 Lussemburgo (Lussemburgo) – 2° Turno, cemento (al coperto)

CENTRE COURT

LV Jelena Ostapenko (3) – NL Arianne Hartono (Q)



WTA WTA Luxembourg Ostapenko J. Ostapenko J. 6 4 6 Hartono A. Hartono A. 2 6 1 Vincitore: Ostapenko J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Ostapenko J. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Hartono A. 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Ostapenko J. 15-0 30-0 30-15 40-0 3-1 → 4-1 Hartono A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Ostapenko J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Hartono A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ostapenko J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Hartono A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Ostapenko J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Hartono A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Ostapenko J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Hartono A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 2-3 → 2-4 Ostapenko J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Hartono A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ostapenko J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Hartono A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ostapenko J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Hartono A. 15-0 15-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Ostapenko J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Hartono A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Ostapenko J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Hartono A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ostapenko J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Hartono A. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Ostapenko J. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

CZ Marie Bouzkova – BE Greet Minnen



WTA WTA Luxembourg Bouzkova M. Bouzkova M. 6 6 Minnen G. Minnen G. 3 1 Vincitore: Bouzkova M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Minnen G. 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Bouzkova M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Minnen G. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Bouzkova M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Minnen G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Bouzkova M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Minnen G. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Bouzkova M. 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Minnen G. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Bouzkova M. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Minnen G. 0-15 0-30 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Bouzkova M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Minnen G. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Bouzkova M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Minnen G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Bouzkova M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

CH Belinda Bencic (1) – KZ Zarina Diyas



WTA WTA Luxembourg Bencic B. Bencic B. 6 6 Diyas Z. Diyas Z. 1 3 Vincitore: Bencic B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Diyas Z. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Bencic B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Diyas Z. 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Diyas Z. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Bencic B. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Diyas Z. 0-15 15-15 30-15 30-30 1-0 → 1-1 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Diyas Z. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Bencic B. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Diyas Z. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Bencic B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Diyas Z. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Diyas Z. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

BY Aliaksandra Sasnovich – BE Elise Mertens (2)



WTA WTA Luxembourg Sasnovich A. • Sasnovich A. 40 6 2 1 Mertens E. Mertens E. 15 3 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sasnovich A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 Mertens E. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sasnovich A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Mertens E. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Sasnovich A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Mertens E. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Sasnovich A. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Mertens E. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sasnovich A. 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Mertens E. 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sasnovich A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mertens E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Sasnovich A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Mertens E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Sasnovich A. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Mertens E. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Sasnovich A. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Mertens E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Sasnovich A. 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1

COURT 1

CZCZ Bouzkova M / Hradecka L (1) – Diatchenko V / Sizikova Y



WTA WTA Luxembourg Bouzkova M. / Hradecka L. Bouzkova M. / Hradecka L. 5 6 Diatchenko V. / Sizikova Y. Diatchenko V. / Sizikova Y. 7 7 Vincitore: Diatchenko V. / Sizikova Y. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Bouzkova M. / Hradecka L. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Diatchenko V. / Sizikova Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Bouzkova M. / Hradecka L. 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Diatchenko V. / Sizikova Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Bouzkova M. / Hradecka L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Diatchenko V. / Sizikova Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Bouzkova M. / Hradecka L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Diatchenko V. / Sizikova Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Bouzkova M. / Hradecka L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Diatchenko V. / Sizikova Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Bouzkova M. / Hradecka L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Diatchenko V. / Sizikova Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Bouzkova M. / Hradecka L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Diatchenko V. / Sizikova Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Bouzkova M. / Hradecka L. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Diatchenko V. / Sizikova Y. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Bouzkova M. / Hradecka L. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Diatchenko V. / Sizikova Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Bouzkova M. / Hradecka L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Diatchenko V. / Sizikova Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Bouzkova M. / Hradecka L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Diatchenko V. / Sizikova Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Bouzkova M. / Hradecka L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Diatchenko V. / Sizikova Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

BEBE Minnen G / van Uytvanck A – INCN Mirza S / Zhang S (2)