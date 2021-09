L’incredibile e comica squalifica di Tennys Sandgren (Video)

La partita era ancora solo al secondo game quando Tennys Sandgren è stato squalificato. In una sequenza di eventi quasi incredibile, il numero 103 del ranking ATP ha finito per vedere la vittoria assegnata a Christopher Eubanks nel primo turno di Challenger di Cary’s, in un episodio iniziato con Sandgren che prendeva una palla dove fa più male.

Mentre si preparava a servire, un raccattapalle ha lanciato la palla leggermente più forte e ha colpito il “punto sensibile” dell’americano, che poi ha colpito la stessa palla contro la recinzione, è rimbalzata ed ha colpito il sedere di un giudice di linea che stava cambiando lato. Dopo un po’, Sandgren è stato squalificato ed è stato lo stesso americano a condividere la stato su Twitter, assicurando immediatamente che è stata interamente colpa sua.

“Sono stato colpito nelle parti basse da un raccattapalle che ha tirato la palla un po’ troppo forte, ho schiaffeggiato la palla contro la recinzione che ha colpito un Giudice di Linea mentre stava andando dall’altra parte del campo con conseguente squalifica. Come sta andando la vostra serata?. Per essere chiari, è stata totalmente colpa mia”. ha aggiunto Tennys.

So tonight I got hit in the nuts by a ball kid toss with a little too much mustard, slapped the wayward ball into the fence, which collided with a refs tushy as he was walking to the other side, resulting in a default.

How’s your evening going? 😂 pic.twitter.com/Tqe7lOkCLy

— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) September 15, 2021