Bernard Tomic ha perso in soli 38 minuti ad Istanbul e ha subito la quarta sconfitta consecutiva in meno di un’ora

Bernard Tomic sta andando di male in peggio. L’ex top 20, ora numero 262 della classifica ATP, è in una striscia di quattro partite perse consecutivamente, che è abbastanza negativo in sé, ma non è esattamente una notizia.

Il grosso problema è che questI quattro ko sono avvenuti tutti in meno di un’ora. L’ultimo ha attirato ancora di più l’attenzione, considerando che Tomic è stato dominato dal francese Quentin Halys, nel primo turno del Challenger di Istanbul, per 6-0 6-1, in 38 minuti.

L’australiano, che sembrava addirittura aver recuperato un po’ del suo miglior tennis all’inizio della stagione superando le qualificazioni agli Australian Open, è tornato in un buco nero molto profondo. In questa sequenza di risultati negativi, ha anche perso contro Bernabe Zapata Miralles (6-4 e 6-1 in 49 minuti), Frederico Silva (6-3 e 6-1 in 56 minuti) e Alexis Galarneau (6-1 e 6-2 in 47 minuti). Ma mai così male di come è andato nell’incontro con Halys, in cui ha vinto solo 17 punti, e nel primo set ne ha accumulati solo quattro.