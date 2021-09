Djokovic lancia l’allarme per il 2021: «Non ho programmi, non so se giocherò più»

Novak Djokovic 24 ore fa stava giocando per la storia. Il numero uno del mondo era a una sola partita dal diventare il secondo tennista nell’Era Open a vincere tutti i tornei del Grande Slam in una sola stagione dopo Rod Laver, dopo aver già sfumato il sogno di Golden Slam ai Giochi Olimpici. Il serbo ha riconosciuto tutto il peso e la pressione che aveva sulle spalle, tanto che ora si sente più sollevato. Tuttavia, questo non implica che giocherà di nuovo nel 2021. In effetti, Djokovic ha persino lanciato questo allarme all’indomani del torneo.

“Ad essere onesti, non ho nessun piano, non ho assolutamente niente. Non so se giocherò da qualche parte. In questo momento, la mia mente può essere solo qui a New York”, ha detto il numero uno del mondo, questo in un momento in cui, sul calendario, ci sono tornei molto importanti come il Masters 1000 a Indian Wells e Parigi Bercy, così come le Finals ATP e le finali di Coppa Davis. E tutto questo con Medvedev che si avvicina in classifica.