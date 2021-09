US Open: finale Djokovic vs. Medvedev – Liveblog

Liveblog della finale maschile di US Open 2021

Novak Djokovic e Daniil Medvedev si sfidano per il titolo 2021 di US Open. Un match che potrebbe diventare uno dei più importanti della storia moderna della disciplina in caso di vittoria del n.1 serbo: completerebbe un leggendario Grande Slam. Medvedev proverà a stoppare il sogno di “Nole”, forte di un’ottima condizione mostrata nel torneo. I due si sono affrontati nella finale degli Australian Open 2021, vinse nettamente Novak.

Seguiamo e commentiamo insieme la finale con il nostro Liveblog!

N. Djokovic vs D. Medvedev



Il match deve ancora iniziare