Daniil Medvedev non dà scampo ad Auger-Aliassime e ritorna in finale agli US Open

Daniil Medvedev, numero due del mondo, continua il suo gran torneo e si è qualificato, questa sera, per la seconda volta in carriera per la finale degli US Open.

Il tennista russo nella prima semifinale non ha dato molte possibilità al canadese Felix Auger-Aliassime e si è imposto per 6-4, 7-5, 6-2 dopo 2h04 minuti di gioco, in un duello dove Aliassime ha sprecato tanto nel secondo set.

Il numero 15 del mondo, infatti, stava conducendo nel secondo set per 5-2 ed ha servito per il set sul 5-3 quando ha mancato due set point e non è riuscito a chiudere la frazione. Medvedev ha recuperato lo svantaggio ed ha conquistato la seconda frazione per 7-5 prima di dominare il terzo set vinto per 6 a 2.

Per capire bene la superiorità del russo, dal 2-5 nel secondo set, Medvedev ha vinto 11 degli ultimi 13 game a disposizione.

Il numero due del mondo giocherà la sua terza finale del Grand Slam in carriera – oltre alle due di New York, ne ha giocata un’altra agli Australian Open – e il suo avversario verrà fuori dal duello tra Novak Djokovic e Alexander Zverev in programma all’una di notte.

F. Auger-Aliassime vs D. Medvedev