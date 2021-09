David Goffin termina la stagione 2021

David Goffin, l’ex top ten belga che da aprile è sprofondato nel ranking per colpa soprattutto da una cattiva condizione atletica dovuta agli infortuni, ha annunciato che non gareggerà più nel 2021, seguendo gli esempi di Roger Federer, Rafael Nadal o Dominic Thiem. Il suo ultimo incontro è stata la sconfitta al primo turno degli US Open, contro l’americano Mackenzie McDonald.

Il 30enne belga era iscritto a eventi come gli ATP di Metz, Indian Wells e San Diego, ma non giocherà in questi tornei.