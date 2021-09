l’incredibile ascesa in classifica di Raducanu e Fernandez

Questa edizione degli US Open promette di passare alla storia e molto è dovuto alle incredibili performance di Emma Raducanu e Leylah Fernandez.

Le due sono in una finale come non si vedeva da tempo e tra i vari record che sono stati battuti, il ranking è la cosa che da maggiormente nell’occhio.

Iniziamo con la giovane canadese di 19 anni. La Fernandez ha iniziato gli US Open alla 73esima posizione del ranking mondiale, tuttavia, con la finale raggiunta si è già garantita una risalita fino intorno alla 29 esima posizione, e se vincerà il torneo farà il suo debutto nella top 20, stabilendosi alla 19esima posizione.

Per quanto riguarda Raducanu, l’aumento è ancora più spaventoso. La 18enne, proveniente dalle qualificazioni, ha iniziato gli US Open al 150° posto e sa già che indipendentemente dal risultato della finale sarà la nuova top 35° nel ranking mondiale. E se dovesse vincere gli US Open, la britannica salirebbe al 23° posto.