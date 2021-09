Djokovic: “Non chiedetemi più del Grande Slam, sono stanco di questa domanda”

Novak Djokovic è caccia della storia, anzi a soli “due passi” da un leggendario Grande Slam, ma è stufo sentirsi chiedere continuamente un pensiero su quest’argomento. L’ha ripetuto forte e chiaro ieri notte, ai microfoni di Patrick McEnroe. “Mi sto concentrando solo sulla prossima partita”, così il serbo ha interrotto Patrick McEnroe durante la sua intervista in campo subito dopo la fine del match vs. Berrettini, “Non chiedetemi nulla sulla storia, non voglio pensarci. So che è lì. Mi sto solo concentrando sulla prossima partita e andiamo avanti per gradi”.

“Perché? Ho ricevuto continuamente questa domanda, di recente, il che è comprensibile, ma ne ho abbastanza di rispondere. L’ho detto milioni di volte, ovviamente sono a conoscenza della storia, e ovviamente mi dà motivazione. Ma se inizio a pensarci troppo mi pesa mentalmente. Quindi voglio solo tornare a focalizzarmi sulle cose semplici, a ciò che funziona davvero per me. Sono in una posizione unica, sono molto grato per questo e sono ispirato a giocare il mio miglior tennis. Ma so cosa di cosa ho bisogno per vincere solo la prossima partita, vado un passo alla volta”.

Il prossimo passo si chiama Alexander Zverev, il tennista che l’ha sconfitto alle Olimpiadi di Tokyo, stappandone il sogno “Golden Slam”. Vendetta in arrivo, o fine del sogno?

Marco Mazzoni